Глобальное потепление: как мы задыхаемся метаном

The Conversation: выбросы метана растут быстрее, чем когда-либо

5:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Две трети метана, выбрасываемого в атмосферу, связаны с человеческой деятельностью, и наши попытки остановить этот поток пока не успешны, об этом сообщает The Conversation.

Фото: flickr.com by Ray in Manila, CC BY 2.0

Наши усилия по сокращению выбросов пока не принесли значительного успеха. В 2021 году было заключено Глобальное соглашение по метану, которое поставило амбициозную цель: уменьшить выбросы этого газа на 30% к концу десятилетия.

Если нам удастся достичь этой цели, это даст человечеству жизненно важное время для работы по снижению выбросов углекислого газа. Более 150 стран присоединились к соглашению, охватывая более половины мировых выбросов этого чрезвычайно мощного, но недолговечного парникового газа.

Несмотря на это, последние исследования указывают на то, что глобальные выбросы метана продолжают стремительно расти. Концентрация метана в атмосфере увеличивается быстрее, чем когда-либо за последние 40 лет, когда началось систематическое наблюдение. Эти тревожные данные были представлены в четвертом глобальном отчете по метану, подготовленном Глобальным углеродным проектом с участием 66 исследовательских институтов по всему миру.

Метан — второй по важности парниковый газ после углекислого газа, который играет значительную роль в глобальном потеплении, вызванном деятельностью человека. Хотя метана выделяется гораздо меньше, чем углекислого газа, его скрытая опасность заключается в том, что он в 80 раз эффективнее СО₂ в улавливании тепла в первые 20 лет после попадания в атмосферу. С доиндустриальной эпохи мир нагрелся в среднем на 1,2°C за последние 10 лет, и метан ответственен за потепление примерно на 0,5°C из этой цифры.

Когда метан попадает в атмосферу, он быстро вступает в реакцию с кислородом, превращаясь в углекислый газ и воду. Это делает его менее долговечным, чем углекислый газ, который способен задерживать тепло в атмосфере на протяжении тысяч лет. Однако именно эта краткосрочная, но интенсивная эффективность делает метан опасным и одновременно важным кандидатом для срочных мер по борьбе с изменением климата.

С начала 2000-х годов темпы роста выбросов метана снижались благодаря сокращению выбросов ископаемого топлива и химическим изменениям в атмосфере, которые способствовали разрушению метана. Однако затем произошло резкое увеличение выбросов.

С 2000 по 2020 год выбросы метана в результате деятельности человека увеличивались на 50-60 миллионов тонн в год, что составляет рост на 15-20%. В 2020 году рост выбросов достиг 42 миллионов тонн, и темпы продолжают ускоряться.

Большая часть выбросов метана связана с деятельностью человека, такой как животноводство, добыча и переработка угля и природного газа, выращивание риса и захоронение органических отходов на свалках. На деятельность человека приходится около 65% всех выбросов метана. Из них 40% приходится на сельское хозяйство (животноводство и рисовые поля), 36% — на ископаемое топливо, а 17% — на свалки и сточные воды.

Региональный вклад в выбросы метана также разнится. В 2020 году крупнейшими источниками выбросов были Китай (16%), Индия (9%), США (7%), Бразилия (6%) и Россия (5%). Однако некоторые регионы, такие как страны Европы, смогли уменьшить свои выбросы за последние два десятилетия за счет усилий по сокращению выбросов от свалок и отходов, а также за счет уменьшения использования ископаемого топлива и улучшения методов сельского хозяйства.

Если выбросы метана не удастся взять под контроль, это приведет к серьезным последствиям. Нынешние концентрации метана в атмосфере соответствуют сценарию, при котором глобальная температура может повыситься на 3°C к 2100 году. Чтобы удержать глобальное потепление значительно ниже 2°C, как это предусмотрено Парижским соглашением, необходимо как можно быстрее сократить выбросы метана. К 2050 году метан нужно сократить почти вдвое (на 45%).

Решение этой проблемы возможно. Мировой нефтегазовый сектор способен сократить свои выбросы на 40% без дополнительных затрат, согласно данным Международного энергетического агентства. В сельском хозяйстве можно использовать кормовые добавки для уменьшения метана, выделяемого жвачными животными, а также практиковать осушение рисовых полей в середине сезона. Улавливание метана со свалок и использование его для производства энергии или тепла уже применяется и показывает хорошие результаты.

Три года назад мир взял на себя обязательство сократить выбросы метана, и наши текущие результаты показывают, что необходимы срочные и решительные действия для достижения этой цели. Это позволит нам не только справиться с краткосрочными климатическими рисками, но и выиграть жизненно важное время для снижения углекислого газа в долгосрочной перспективе.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений — также нефть всегда содержит в качестве примеси небольшое количество воды и неорганических веществ, наиболее нежелательны из них соединения серы, галогенов и ванадия.

