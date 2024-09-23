Европа в тревоге: новый вирус лени стремительно захватывает континент

ECDC: низкий риск передачи вируса в Европе, но беспокойство растет

6:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавно Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) сообщил о 19 случаях заражения вирусом оропуша, также известным как "вирус лени", в Германии, Италии и Испании. Несмотря на то, что прямое заражение от человека к человеку пока не подтверждено, резкий рост числа случаев заставляет правительства и медицинские службы по всему миру быть начеку.

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Вирус оропуша, вызывающий симптомы, похожие на лихорадку денге и вирус Зика, известен своим относительно низким уровнем смертности. Однако его быстрое распространение вызывает озабоченность среди специалистов по инфекционным заболеваниям.

Ещё одним поводом для беспокойства является увеличение числа случаев заражения вирусом в 2024 году почти в 10 раз по сравнению с предыдущим годом, что делает его потенциально серьезной угрозой для здоровья населения.

На фоне продолжающейся борьбы с последствиями пандемии COVID-19, мир встречает новую вирусную угрозу. В отличие от коронавируса, который поразил весь мир внезапно, вирус оропуша известен давно. Впервые он был зарегистрирован в 1955 году в деревне Вега-де-Оропуш в Тринидаде и Тобаго, недалеко от реки Оропуш.

С тех пор он считался эндемичным для бассейна Амазонки, оставшись в основном в таких странах, как Бразилия, Панама, Колумбия и Перу. Однако в последние годы этот вирус начал пересекать границы, попадая в новые регионы и вызывая опасения возможной вспышки эпидемии.

Распространение вируса в Европу отмечено как тревожный сигнал. В июне текущего года Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США сообщили о первом случае заражения на Кубе. Позднее европейские органы здравоохранения зарегистрировали 19 случаев в Италии, Германии и Испании, большинство из которых были связаны с путешественниками, вернувшимися на континент с Кубы.

Пока что случаев заболевания в США или Канаде не зарегистрировано, однако эксперты отмечают, что вирус может распространяться через укусы насекомых, таких как мошки и комары.

Мошка вида Culicoides paraensis, по данным ECDC, считается основным переносчиком вируса лени. Этот вид мошки обитает в широкой географической зоне — от северных районов США до Аргентины. Кроме того, участие в передаче вируса принимают комары, что технически делает вирус оропуша арбовирусом. В настоящее время ECDC не располагает данными о способности европейских мошек переносить этот вирус, но этот вопрос остается предметом активных исследований.

За период с 1 января по 1 августа 2024 года было зафиксировано 8000 случаев заражения вирусом, что является резким скачком по сравнению с 832 случаями за предыдущий год. При этом около 60% инфицированных проявляют симптомы, такие как головные боли, озноб, тошнота, лихорадка, ломота в мышцах или суставах — подобные проявления характерны для других вирусных инфекций, таких как Зика, денге и чикунгунья.

Хотя многие случаи протекают относительно легко, некоторые пациенты могут испытывать более серьезные симптомы, включая рвоту, диарею, усталость и боли в животе. Из зарегистрированных 8000 случаев два завершились летальным исходом, а в восьми случаях была выявлена вертикальная передача вируса от матери к плоду, что привело к внутриутробной гибели или аномалиям развития плода.

Тем не менее, несмотря на значительное количество новых случаев, вирус оропуша пока не проявляет способности широко передаваться среди людей.

"Прямая горизонтальная передача вируса от человека к человеку пока не была задокументирована", — считают эксперты ECDC.

В докладе агентства также отмечается, что "вероятность заражения людей OROV в ЕС / ЕЭЗ считается очень низкой, несмотря на возможный занос новых случаев болезни OROV, поскольку компетентные переносчики, обычно описываемые в Северной и Южной Америке, отсутствуют в континентальной Европе, и на сегодняшний день о вторичной передаче никогда не сообщалось".

По этой причине специалисты в области здравоохранения полагают, что вероятность новой пандемии, вызванной этим вирусом, на данном этапе невелика. Однако это не означает, что к этой угрозе можно относиться легкомысленно. Продолжается мониторинг и изучение вируса, чтобы определить его возможное влияние на глобальное здравоохранение и принять соответствующие меры по предотвращению его дальнейшего распространения.

Одной из стратегий борьбы с этим и другими вирусами, передающимися через укусы насекомых, является проведение кампаний по контролю популяций переносчиков. Это включает в себя меры по уничтожению или снижению численности комаров и мошек в районах, где зарегистрированы случаи заболевания. Дополнительные исследования также проводятся для разработки возможных вакцин или методов лечения, которые могут помочь в борьбе с вирусом оропуша в будущем.

На фоне этих событий важно сохранять бдительность и не недооценивать потенциальную опасность вируса лени. Несмотря на то, что прямая передача вируса от человека к человеку пока не подтверждена, специалисты продолжают отслеживать ситуацию и анализировать возможные пути его распространения. Только путем своевременного и эффективного реагирования на такие угрозы можно предотвратить возможные эпидемии и обеспечить безопасность здоровья населения.

Уточнения

Ви́рус (лат. virus) — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток. Вирусы поражают все типы организмов, от растений и животных до бактерий и архей (вирусы бактерий обычно называют бактериофагами).

