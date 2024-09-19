Синоптик рассказал, как изменится погода в Москве в эти выходные

Синоптик предупредил о похолодании в Москве в эти выходные: звонкая заявка осени

1:07 Your browser does not support the audio element. Наука Экология

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов объяснил, какую погоду ждать москвичам на ближайших выходных.

Фото: commons.wikimedia.org by Tiraspolsky, CC BY-SA 4.0

Метеоролог предупредил, что в предстоящие выходные в столице будет ощущаться осеннее похолодание.

Он отметил, что днём столбики термометра будут показывать не выше 15 градусов тепла. Он отметил, что москвичи столкнутся со звонкой и яркой заявкой осени.

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"Самым холодным днём станет воскресенье, а самая холодная ночь ожидается с воскресенья на понедельник, с 22 на 23 сентября. Если в субботу, 21 сентября, еще прогнозируется плюс 15-20 градусов, то уже к утру воскресенья столбики термометров опустятся до плюс 3-8 градусов", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".

Синоптик рассказал, что ожидается усиление ветра, которое будет способствовать снижению температуры воздуха.

Уточнения

Осень (родственно др.-прусск. assanis «осень», гот. asans «жатва», этимологически — «время жатвы»; по толкованию Даля — от «осенять» — «затенять», то есть наступление сумрака) — одно из четырёх времён года, между летом и зимой. Осень — переходный сезон, когда заметно уменьшение светового дня, и постепенно понижается температура окружающей среды.

