Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сотрудник ГАИ требует полис ОСАГО: вот что нужно знать водителю
Травматолог-ортопед: чтобы не сорвать спину, можно подсесть под объект
Основатель MeNoAge Носкова: в хорошем креме для рук должны быть натуральные масла и сквалан
Простой способ растопить шоколад без микроволновки
МЭА: Украина и Молдавия зимой столкнутся с серьёзными проблемами энергоснабжения
Неприхотливая, но требовательная: особенности выращивания черники на даче
ГАИ стала штрафовать за движение задним ходом
Что обязательно нужно сделать в Таиланде: пять лучших идей для путешествия
Секреты хрустящего картофеля фри: простой рецепт дома

Ученые доказали: краткосрочные домашние задания эффективны для успеваемости школьников в математике и естественных науках

Учёные опровергли распространённое заблуждение о домашних заданиях
1:33
Наука

Исследователи из Института Гамильтона при Мейнутском университете в Ирландии провели исследование, которое показало, что регулярное выполнение домашних заданий способствует улучшению успеваемости школьников в естественных науках и математике. Результаты исследования опубликованы в журнале Learning and Instruction (LI).

Учёные опровергли распространённое заблуждение о домашних заданиях
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В исследовании приняли участие 4118 подростков, обучающихся в средней школе. Учёные попросили респондентов указать, сколько времени они тратят на домашние задания ежедневно, после чего сопоставили данные с их академической успеваемостью по математике и естественным наукам.

Результаты исследования показали, что краткосрочные задания, выполненные несколько раз в неделю, столь же эффективны, как и более продолжительные сессии. Особенно это проявляется в математике: для успеха в этой дисциплине подросткам достаточно тратить всего по 15 минут в день на домашние задания. Для естественных наук оптимальным оказалось выполнение заданий три-четыре раза в неделю.

Учёные отметили, что такой подход помогает поддерживать вовлечённость школьников в учебный процесс, не вызывая при этом чрезмерного стресса и переутомления. Более того, отказ от долгих домашних заданий позволяет учащимся уделять время другим важным занятиям вне школы, что способствует их общему развитию и поддержанию баланса между учёбой и личной жизнью.

Уточнения

Домашнее задание (разг. ДЗ, домашка) — задание, задаваемое учителем (преподавателем) ученику (студенту) для самостоятельного выполнения после уроков (пар).

Матема́тика — точная формальная наука, первоначально исследовавшая количественные отношения и пространственные формы.

Есте́ственные нау́ки — науки, изучающие природу (понимаемую в широком смысле как материальный мир Вселенной).

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
В США оценили пополнение ВВС РФ новыми истребителями Су-57

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о пополнении парка истребителей российских ВВС новыми самолётами Су-57.

В США высказались о пополнении ВВС РФ новыми истребителями Су-57
Как обеззаразить почву в теплице
Как обеззаразить почву после урожая: простой и эффективный метод
Как избавиться от проволочника раз и навсегда: секреты опытных дачников
Как использовать бархатцы после цветения
Ракета-дрон "Паляниця". Очередная "вундервафля" от армии Украины? Дмитрий Плотников Театр Моссовета готов к приёму зрителей — открылся 102-й сезон Анжела Якубовская Последний султан Турции покорился русским и лупил англичан Сергей Лебедев
5 коварных ошибок при доливке антифриза, которые могут вывести двигатель из строя
Ракета Х-101 нацелена на Запад. Российская ударная сила с "британским" радиусом действия
Как приготовить очень вкусные сосиски с сыром в лаваше
Как приготовить очень вкусные сосиски с сыром в лаваше
Последние материалы
Оригинальный рецепт перца по-балкански для зимних заготовок
Министр экономики Хабек заявил о завершении энергетического кризиса в Германии
Как можно бороться с чёрными точками в домашних условиях?
В США объяснили, почему потеря Украиной истребителей F-16 угрожает НАТО
Reuters сообщает о готовности Украины начать транзит азербайджанского газа
Вирусолог: витамин D поможет защититься от осенних простуд
Жирков вспомнил, как вопреки уговорам тренера сменил "Челси" на "Анжи"
Адриатический Бермудский треугольник: паранормальные явления или природные аномалии
Французским хозяйкам посоветовали чеснок для дезинфекции унитаза
Как стрижка влияет на образ: когда пора задуматься о смене прически
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.