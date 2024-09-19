Ученые доказали: краткосрочные домашние задания эффективны для успеваемости школьников в математике и естественных науках

Учёные опровергли распространённое заблуждение о домашних заданиях

1:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Института Гамильтона при Мейнутском университете в Ирландии провели исследование, которое показало, что регулярное выполнение домашних заданий способствует улучшению успеваемости школьников в естественных науках и математике. Результаты исследования опубликованы в журнале Learning and Instruction (LI).

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В исследовании приняли участие 4118 подростков, обучающихся в средней школе. Учёные попросили респондентов указать, сколько времени они тратят на домашние задания ежедневно, после чего сопоставили данные с их академической успеваемостью по математике и естественным наукам.

Результаты исследования показали, что краткосрочные задания, выполненные несколько раз в неделю, столь же эффективны, как и более продолжительные сессии. Особенно это проявляется в математике: для успеха в этой дисциплине подросткам достаточно тратить всего по 15 минут в день на домашние задания. Для естественных наук оптимальным оказалось выполнение заданий три-четыре раза в неделю.

Учёные отметили, что такой подход помогает поддерживать вовлечённость школьников в учебный процесс, не вызывая при этом чрезмерного стресса и переутомления. Более того, отказ от долгих домашних заданий позволяет учащимся уделять время другим важным занятиям вне школы, что способствует их общему развитию и поддержанию баланса между учёбой и личной жизнью.

Уточнения

Домашнее задание (разг. ДЗ, домашка) — задание, задаваемое учителем (преподавателем) ученику (студенту) для самостоятельного выполнения после уроков (пар).



Матема́тика — точная формальная наука, первоначально исследовавшая количественные отношения и пространственные формы.



Есте́ственные нау́ки — науки, изучающие природу (понимаемую в широком смысле как материальный мир Вселенной).

