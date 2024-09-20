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Простая этикетка на алкоголе может заставить людей пить меньше

Калорийная маркировка может сократить долю спиртного в рационе людей
1:17
Наука

Исследование Лондонского университета выявило значительное влияние калорийной маркировки на алкогольные напитки на поведение потребителей.

Калорийная маркировка может сократить долю спиртного в рационе людей
Фото: commons.wikimedia.org by Pashadizel, CC BY-SA 3.0

Ученые изучили, как предоставление информации о калориях на этикетках может помочь людям сократить потребление алкоголя. В опросе приняли участие 4683 жителя Англии, и результаты показали, что более половины так называемых "опасных пьющих" готовы изменить свои привычки, если будет доступна калорийная информация.

27% респондентов сообщили, что выбрали бы менее калорийные напитки, а 18% готовы сократить общее потребление алкоголя. Подавляющее большинство опрошенных (58%) считают калорийную маркировку полезной, а 64% поддерживают идею обязательного введения такой информации в магазинах. В пабах и ресторанах такую инициативу одобрили 52% участников.

Ученые также выявили связь между регулярностью употребления алкоголя и осведомленностью о калорийности напитков. Люди, регулярно употребляющие спиртное, лучше знают его калорийность, чем умеренно пьющие или непьющие вовсе.

Уточнения

Алкого́ль — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).

Кало́рия (лат  calor — тепло, жар) — внесистемная единица количества теплоты; энергия, необходимая для нагревания 1 грамма воды с 19,5 до 20,5 градусов Цельсия.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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