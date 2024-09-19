Учёный узнал, как кошки проходят через самые узкие отверстия

Исследование, проведенное этологом Петером Понграцом из Eötvös Loránd University (Венгрия), открыло новые факты о том, как кошки воспринимают собственные размеры и форму.
Наблюдая за кошками, Понграц обратил внимание на их удивительную способность проходить через узкие отверстия и принимать разнообразные формы, что часто сравнивают с "жидкостью". Для подтверждения своих наблюдений он разработал серию тестов, используя картонные преграды с отверстиями различных размеров. Эксперименты проводились в домашних условиях, где участвовали 30 владельцев кошек.
Ключевым моментом исследования стало то, как кошки реагируют на разные параметры отверстий. Например, кошки чаще сомневались в возможности пройти через отверстие, если оно казалось слишком низким, даже когда его ширина была достаточной. Однако, если кошка начинала попытку пройти через препятствие, она проявляла настойчивость и продолжала до тех пор, пока не достигала успеха.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
Экспериме́нт (от лат. experimentum — проба, опыт) — процедура, выполняемая для поддержки, опровержения или подтверждения гипотезы или теории.
Х-101 — это российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля", разработанная для нанесения высокоточных ударов по наземным целям на большой дистанции.