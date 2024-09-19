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Учёный узнал, как кошки проходят через самые узкие отверстия

Исследование показало, как кошки оценивают собственные размеры и форму
1:05
Наука

Исследование, проведенное этологом Петером Понграцом из Eötvös Loránd University (Венгрия), открыло новые факты о том, как кошки воспринимают собственные размеры и форму.

Исследование показало, как кошки оценивают собственные размеры и форму
Фото: upload.wikimedia.org by Valeria, CC BY 4.0

Наблюдая за кошками, Понграц обратил внимание на их удивительную способность проходить через узкие отверстия и принимать разнообразные формы, что часто сравнивают с "жидкостью". Для подтверждения своих наблюдений он разработал серию тестов, используя картонные преграды с отверстиями различных размеров. Эксперименты проводились в домашних условиях, где участвовали 30 владельцев кошек.

Ключевым моментом исследования стало то, как кошки реагируют на разные параметры отверстий. Например, кошки чаще сомневались в возможности пройти через отверстие, если оно казалось слишком низким, даже когда его ширина была достаточной. Однако, если кошка начинала попытку пройти через препятствие, она проявляла настойчивость и продолжала до тех пор, пока не достигала успеха.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Экспериме́нт (от лат. experimentum — проба, опыт) — процедура, выполняемая для поддержки, опровержения или подтверждения гипотезы или теории.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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