В России нашли способ превращать древесные отходы в лекарства

Учёные создали технологию переработки лигнина для производства полимеров

1:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Сотрудники Сибирского федерального университета и Института химии СО РАН разработали инновационную технологию переработки отходов древесины, что позволит получать полимеры, красители, лекарства и косметические кремы.

Фото: commons.wikimedia.org by MatthiasKabel, CC BY-SA 3.0

В основе технологии — лигнин, биомассовый компонент, который обычно считается отходом лесохимической промышленности. Учёные научились модифицировать его с помощью реакций азосочетания и сульфатирования, превращая отходы в полезные продукты.

Особую ценность представляют новые светочувствительные молекулы, способные менять свои свойства под воздействием света. Эти молекулы могут использоваться в производстве органических светодиодов и дисплеев, а также как носители лекарств, высвобождающие активные вещества в нужных точках организма. Лигнин может применяться в солнцезащитных кремах, эффективно блокируя ультрафиолетовые лучи, сообщает ТАСС.

Кроме того, полученные полимеры имеют потенциал для использования в нефтяной промышленности, сельском хозяйстве, а также в производстве эластомеров и удобрений. Лигниновые соединения безопасны для кожи человека, не проникают через эпидермис и обладают антимикробной и антивирусной активностью. Исследователи видят перспективы в применении этих материалов как более экологичной альтернативы технической сажи.

Уточнения

Полиме́ры (от греч. πολύ «много» + μέρος «часть») — вещества, состоящие из «мономерных звеньев», соединённых в длинные макромолекулы химическими связями.



Сульфати́рование (сульфата́ция) (лат. sulfur) — реакции присоединения серной кислоты по двойной связи по правилу Марковникова с образованием сложных эфиров серной кислоты — алкилсульфатов ROSO 2 OH.

