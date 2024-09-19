Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рецепты сбалансированных завтраков с белками и углеводами
Законопроект о комплексном урегулировании задолженности может быть внесён в Госдуму осенью
Актуальные направления в дизайне интерьеров
Почему лучшие места в самолёте — у туалета: советы опытного путешественника
От замаринованных кусочков до аппетитного шашлыка: пошаговая инструкция
Миранчук спас "Атланту" от поражения
Когда хризантемы отказываются радовать цветением: что делать
Советы по приучению кошки и собаки к совместной жизни
LADbible: мозг за небольшое время до смерти повышает активность "гамма-осцилляций"

В России нашли способ превращать древесные отходы в лекарства

Учёные создали технологию переработки лигнина для производства полимеров
1:28
Наука

Сотрудники Сибирского федерального университета и Института химии СО РАН разработали инновационную технологию переработки отходов древесины, что позволит получать полимеры, красители, лекарства и косметические кремы.

Учёные создали технологию переработки лигнина для производства полимеров
Фото: commons.wikimedia.org by MatthiasKabel, CC BY-SA 3.0

В основе технологии — лигнин, биомассовый компонент, который обычно считается отходом лесохимической промышленности. Учёные научились модифицировать его с помощью реакций азосочетания и сульфатирования, превращая отходы в полезные продукты.

Особую ценность представляют новые светочувствительные молекулы, способные менять свои свойства под воздействием света. Эти молекулы могут использоваться в производстве органических светодиодов и дисплеев, а также как носители лекарств, высвобождающие активные вещества в нужных точках организма. Лигнин может применяться в солнцезащитных кремах, эффективно блокируя ультрафиолетовые лучи, сообщает ТАСС.

Кроме того, полученные полимеры имеют потенциал для использования в нефтяной промышленности, сельском хозяйстве, а также в производстве эластомеров и удобрений. Лигниновые соединения безопасны для кожи человека, не проникают через эпидермис и обладают антимикробной и антивирусной активностью. Исследователи видят перспективы в применении этих материалов как более экологичной альтернативы технической сажи.

Уточнения

Полиме́ры (от греч. πολύ «много» + μέρος «часть») — вещества, состоящие из «мономерных звеньев», соединённых в длинные макромолекулы химическими связями.

Сульфати́рование (сульфата́ция) (лат. sulfur) — реакции присоединения серной кислоты по двойной связи по правилу Марковникова с образованием сложных эфиров серной кислоты — алкилсульфатов ROSO2OH.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Ракета Х-101 нацелена на Запад. Российская ударная сила с "британским" радиусом действия

Х-101 — это российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля", разработанная для нанесения высокоточных ударов по наземным целям на большой дистанции.

Ракета Х-101. Могучее вооружение с дальним радиусом действия
Кошки разных цветов и их энергетическое влияние на дом
Выбираем питомца: как цвет шерсти кошки влияет на вашу жизнь
Краснодарский край стал самым опасным регионом для летнего отдыха в 2024 году
Не по классике, но очень сочно и действительно вкусно: лечо с кабачками на зиму
Ракета-дрон "Паляниця". Очередная "вундервафля" от армии Украины? Дмитрий Плотников Театр Моссовета готов к приёму зрителей — открылся 102-й сезон Анжела Якубовская Последний султан Турции покорился русским и лупил англичан Сергей Лебедев
Сводка с фронта: ВС РФ прорвались в центр Торецка, "поход" на Курскую область обернулся охотой на ВСУ
Тыква, тушённая на сковороде: простой гарнир с луком и чесночком, который легко менять по вкусу
Куриная печень с картошкой, запечённая в духовке: вкусно и полезно, и без лишнего жира
Куриная печень с картошкой, запечённая в духовке: вкусно и полезно, и без лишнего жира
Последние материалы
Актуальные направления в дизайне интерьеров
Почему лучшие места в самолёте — у туалета: советы опытного путешественника
От замаринованных кусочков до аппетитного шашлыка: пошаговая инструкция
Миранчук спас "Атланту" от поражения
Учёные создали технологию переработки лигнина для производства полимеров
Когда хризантемы отказываются радовать цветением: что делать
Советы по приучению кошки и собаки к совместной жизни
LADbible: мозг за небольшое время до смерти повышает активность "гамма-осцилляций"
Веснина: падел наиболее популярен в Испании и Мексике
Как проверить автомобиль перед поездкой: три важных шага
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.