Стало известно, какие гаджеты могут взорваться в России

Эксперт по гаджетам исключил взрыв официально завезённых в РФ устройств

1:57 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Не начинённое взрывчатыми веществами устройство взрывобезопасно, даже несмотря на буйный норов литий-ионной батареи, заверил эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.

Фото: ГУ МЧС России по Республике Алтай is licensed under public domain

"Гаджеты, которые мы покупаем в магазинах, которые завезены в Россию официально, проверены и так далее, не взрывоопасны. Они по умолчанию не могут быть взрывоопасны — нет взрывчатых веществ в гаджетах", — объяснил он "Правде.Ру"

Поэтому если вы покупаете, например, телефон в крупном магазине — никакого риска нет. "Не надо покупать непонятные гаджеты непонятного производства непонятно у кого, — призвал эксперт. — И гаджеты должны проверяться при завозе в Россию соответствующими ведомствами, в том числе детекторами соответствующих веществ. У нас, более того, когда мы в метро едем, точно так же наши рюкзаки проверяют детекторами гаджетов, которые должны определять в том числе подобные вещества".

Аккумулятор может максимум самовоспламениться — но не взорваться. "Но современные аккумуляторы оснащаются очень многими уровнями защиты. И самый главный совет — это обращать внимание, не вздулся ли ваш телефон, не вздулась ли батарея. Если батарея вздулась, ни в коем случае не нужно пытаться разобрать корпус и вытащить её из устройства самостоятельно, если она не снимается штатными средствами. Нужно обязательно нести к мастеру очень аккуратно, чтобы мастер, который на этом специализируется, аккуратно её извлёк", — посоветовал собеседник издания.

Кроме того, он предупредил о недопустимости зарядки аккумулятора на холоде. "То есть не надо вытаскивать, в одной руке нести пауэрбанк, в другой руке нести телефон и идти по морозу. Это очень плохая идея, потому что это прямо запрещено инструкцией", — заключил специалист.