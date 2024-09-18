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Китайские учёные выяснили, что три чашки кофе в день снижают риск диабета и инсульта на 48%

Китайские учёные назвали точное количество чашек кофе для защиты от диабета и инсульта
1:19
Наука

Китайские учёные пришли к выводу, что умеренное употребление кофе может значительно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Китайские учёные назвали точное количество чашек кофе для защиты от диабета и инсульта
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В исследовании, опубликованном в Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, учёные выяснили, что оптимальная доза кофеина составляет 200-300 мг в день, что эквивалентно примерно трём чашкам кофе. Такой объём помогает предотвратить ряд хронических заболеваний, в том числе диабет второго типа, ишемическую болезнь сердца и инсульт.

Результаты исследования основаны на анализе данных более 172 тысяч человек. Было установлено, что люди, выпивающие три чашки кофе в день, имеют на 48% меньший риск развития этих болезней по сравнению с теми, кто кофе не употребляет. Учёные подчеркнули, что положительное влияние кофе проявляется только у здоровых людей, у которых нет противопоказаний по состоянию здоровья.

Однако важно помнить, что в ряде случаев кофе может быть противопоказан. Например, при некоторых заболеваниях употребление кофе может нанести вред. Поэтому перед изменением рациона всегда следует проконсультироваться с врачом.

Уточнения

Ко́фе — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Са́харный диабе́т — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

Инсу́льт — острое нарушение кровоснабжения головного мозга (острое нарушение мозгового кровообращения, ОНМК).

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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