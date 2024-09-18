Учёные заявили, что вейпинг снижает умственные способности студентов

Исследование, представленное на ежегодной конференции Американской неврологической ассоциации, показало, что учащиеся, увлекающиеся вейпингом, демонстрируют заметно худшие результаты в когнитивных тестах, включая обучение, память и критическое мышление.
Исследование охватило более 400 студентов колледжей в Эквадоре в возрасте от 18 до 30 лет. Среди участников были те, кто использовал только вейпы, курил традиционные сигареты или сочетал оба способа, а также студенты, воздерживавшиеся от курения.
Результаты показали, что вейпинг снижает когнитивные способности на 9% при 10-20 затяжках в день и на 14% при большем количестве затяжек. Это особенно тревожно, учитывая, что устройства, рассчитанные на 20 тысяч затяжек за три месяца, студенты выкуривали в среднем за месяц. Полученные данные подчеркивают необходимость дальнейших исследований влияния вейпинга на когнитивные функции и умственные способности молодежи.
Электро́нная сигаре́та (ЭС, вейп, e-сигарета) — электронное устройство, генерирующее высокодисперсный аэрозоль, который вдыхает пользователь.
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