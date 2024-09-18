Учёные заявили, что вейпинг снижает умственные способности студентов

Medical Xpress: вейпинг ухудшает результаты когнитивных тестов у студентов

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, представленное на ежегодной конференции Американской неврологической ассоциации, показало, что учащиеся, увлекающиеся вейпингом, демонстрируют заметно худшие результаты в когнитивных тестах, включая обучение, память и критическое мышление.

Фото: flickr.com by Сара Джонсон, CC BY 2.0

Исследование охватило более 400 студентов колледжей в Эквадоре в возрасте от 18 до 30 лет. Среди участников были те, кто использовал только вейпы, курил традиционные сигареты или сочетал оба способа, а также студенты, воздерживавшиеся от курения.

Результаты показали, что вейпинг снижает когнитивные способности на 9% при 10-20 затяжках в день и на 14% при большем количестве затяжек. Это особенно тревожно, учитывая, что устройства, рассчитанные на 20 тысяч затяжек за три месяца, студенты выкуривали в среднем за месяц. Полученные данные подчеркивают необходимость дальнейших исследований влияния вейпинга на когнитивные функции и умственные способности молодежи.

Уточнения

Электро́нная сигаре́та (ЭС, вейп, e-сигарета) — электронное устройство, генерирующее высокодисперсный аэрозоль, который вдыхает пользователь.

