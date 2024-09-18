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Ученые рассказали, как одна молекула может стать ключом к победе над раком

Эксперт рассказал, как иммунная система позволяет раковым клеткам выживать
1:03
Наука

Специалист в области иммунологии Николай Крючков рассказал о важном прорыве в понимании механизмов развития раковых опухолей. Ученые обнаружили молекулу, которая ослабляет иммунную систему, позволяя раковым клеткам развиваться и избегать уничтожения.

Эксперт рассказал, как иммунная система позволяет раковым клеткам выживать
Фото: Департамент здравоохранения города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Крючков объяснил, что хотя мутированные клетки присутствуют в каждом организме, они обычно распознаются и уничтожаются иммунной системой до того, как могут нанести вред. Проблема возникает, когда эти клетки "притворяются" нормальными, обходя защиту организма.

Это открытие может оказаться ключевым в разработке новых методов лечения рака, особенно на продвинутых стадиях. Блокировка действия этой молекулы может помочь стимулировать иммунную систему к активной борьбе с опухолями, замедляя их рост и разрушая злокачественные клетки. Крючков подчеркнул важность дальнейшего изучения методов преодоления воздействия этой молекулы на организм для успешной борьбы с раком.

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος - тяжесть, груз, и λόγος - учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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