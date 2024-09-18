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Донорское сердце сохранится дольше: российские учёные нашли решение

НМИЦ: учёные создали уникальную систему для сохранения донорских сердец
1:29
Наука

Новосибирские учёные разработали уникальную систему для длительной транспортировки донорского сердца, которая позволяет сохранять орган в рабочем состоянии до 10 часов — в два раза дольше по сравнению с применяемыми сегодня методами. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Заключительный этап эксперимента был проведен 17 сентября на примере минипига.

НМИЦ: учёные создали уникальную систему для сохранения донорских сердец
Фото: Wikimedia Commons by Centromere121, CC BY-SA 3.0

В настоящее время существующие технологии консервации органов позволяют сохранять донорское сердце в течение 3-4 часов. Новая технология, разработанная в Национальном медицинском исследовательском центре имени Мешалкина, позволяет сердцу продолжать выполнять свою насосную функцию в течение 10 часов. Это достигается благодаря оксигенатору — устройству, которое выполняет роль "искусственных легких", обеспечивая миокард кислородом.

Представители областного правительства подчеркнули, что принцип работы отечественного контейнера для сохранения сердца не имеет аналогов ни в России, ни за её пределами.

В ходе эксперимента с минипигом учёные продемонстрировали переподключение функционирующего сердца к системе, что позволило продлить его работу вне тела животного. Пресс-служба центра уточнила, что животное погибло во время эксперимента, но ключевая задача по проверке функционирования системы была успешно выполнена.

Уточнения

Се́рдце (лат. cor, греч. καρδία) — полый фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий посредством повторных ритмичных сокращений ток крови по кровеносным сосудам.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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