Китайские учёные раскрыли новые тайны обратной стороны Луны

Китайские специалисты провели исследование образцов лунного грунта, собранного с обратной стороны Луны с помощью зонда. В ходе анализа выяснилось, что показатели новых образцов отличаются от тех, которые были получены в 2020 году. Лунный грунт оказался более рыхлым и пористым, что связано с его смешиванием из различных источников.
Основу грунта составляют плагиоклаз, пироксен и стекло. Учёные отмечают, что концентрация плагиоклаза возросла, в то время как количество оливина уменьшилось. Среди других минералов, обнаруженных в составе, присутствуют плагиоклаз, пироксен и ильменит.
Геохимический анализ показал высокое содержание оксидов алюминия, кальция и железа. Эти данные играют важную роль в лучшем понимании внутренней структуры Луны, что важно для будущих исследований и построения прогнозов относительно её геологической истории.
Луна́ — единственный естественный спутник Земли. Самый близкий к Солнцу спутник планеты, так как у ближайших к Солнцу планет (Меркурия и Венеры) их нет.
Здоровая и чистая почва — залог успешного выращивания растений в теплице.