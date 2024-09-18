Китайские учёные раскрыли новые тайны обратной стороны Луны

"РИА Новости": исследования лунного грунта показали новые данные о составе Луны

1:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Китайские специалисты провели исследование образцов лунного грунта, собранного с обратной стороны Луны с помощью зонда. В ходе анализа выяснилось, что показатели новых образцов отличаются от тех, которые были получены в 2020 году. Лунный грунт оказался более рыхлым и пористым, что связано с его смешиванием из различных источников.

Фото: flickr.com by halfrain, CC BY-SA 2.0

Основу грунта составляют плагиоклаз, пироксен и стекло. Учёные отмечают, что концентрация плагиоклаза возросла, в то время как количество оливина уменьшилось. Среди других минералов, обнаруженных в составе, присутствуют плагиоклаз, пироксен и ильменит.

Геохимический анализ показал высокое содержание оксидов алюминия, кальция и железа. Эти данные играют важную роль в лучшем понимании внутренней структуры Луны, что важно для будущих исследований и построения прогнозов относительно её геологической истории.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли. Самый близкий к Солнцу спутник планеты, так как у ближайших к Солнцу планет (Меркурия и Венеры) их нет.



