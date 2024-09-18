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Новый прорыв в медицине: препарат, способный остановить болезнь Бехтерева

Учёные представили новое средство от болезни Бехтерева
2:15
Наука

В России был разработан инновационный препарат под названием "Сенипрутуг" (торговое название "Трибувиа"), созданный биотехнологической компанией BIOCAD совместно с учеными из РНИМУ им. Н. И. Пирогова.

Учёные представили новое средство от болезни Бехтерева
Фото: TG Сергея Собянина is licensed under public domain

Этот препарат представляет собой моноклональное антитело, которое помогает тормозить иммуновоспалительные процессы, что может стать решающим шагом в лечении болезни Бехтерева (анкилозирующий спондилит).

Болезнь Бехтерева — это тяжелое воспалительное заболевание, при котором позвонки срастаются между собой, а окостенение связок приводит к утрате подвижности позвоночника и изменению осанки. Пока заболевание считается неизлечимым, и прежние методы лечения часто не давали значительных результатов. Однако новый препарат открывает перспективы для значительного улучшения состояния пациентов.

Одним из первых пациентов, получивших новую терапию за Уралом, стал 35-летний мужчина, которому диагноз поставили семь лет назад. Лечение проводилось в антицитокиновом центре НИИКЭЛ под пристальным контролем врачей. После инфузии мужчина чувствует себя хорошо.

Врачи проводят полный мониторинг состояния пациента, включая измерение артериального давления, температуры тела, частоты сердечных сокращений, а также контроль ЭКГ.

Кандидат медицинских наук, ревматолог Виталий Олегович Омельченко, который курирует лечение, подчеркивает значимость данного события как для врачей, так и для ученых. Институт принимал участие во второй фазе клинических испытаний "Сенипрутуга", а сейчас участвует в третьей фазе.

Врачи с оптимизмом отмечают перспективы препарата, который может значительно облегчить жизнь пациентам с болезнью Бехтерева.

Препарат был зарегистрирован Минздравом России в апреле, а уже в июне BIOCAD выпустила первую партию. В настоящее время продолжаются исследования третьей фазы, которые уточняют эффективность, безопасность и особенности применения препарата для пациентов с активным аксиальным спондилоартритом.

Уточнения

Анкилозирующий спондилоартри́т (англ. Ankylosing spondylitis, от др.-греч. ἀγκύλος — согнутый, spondylos позвонок, arthros сустав, -itis суффикс со значением воспаления, болезнь Штрюмпеля — Бехтерева — Мари), или боле́знь Бе́хтерева — хроническое системное заболевание суставов с преимущественной локализацией процесса в крестцово-подвздошных сочленениях, суставах позвоночника и паравертебральных мягких тканях.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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