Загадочные исчезновения в Адриатике: тайны "вулканического треугольника"

Адриатический Бермудский треугольник: паранормальные явления или природные аномалии

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В водах Адриатического моря между островами Джабука и Брусник, а также частью залива Комиж расположена загадочная область, получившая название "Адриатический Бермудский треугольник". Эта зона окутана легендами о странных явлениях, сбоях навигационного оборудования и исчезновениях кораблей. Местные рыбаки уже давно называют её "вулканическим треугольником", указывая на аномалии, которые влияют на приборы судов, оставляя моряков без ориентиров.

Фото: flickr.com by Benh LIEU SONG, CC BY-SA 2.0

Интерес к этому району восходит к XVIII веку, когда итальянский путешественник Альберто Фортис предостерегал о навигационных опасностях в этих водах. По местным легендам, моряки часто сталкивались с необъяснимыми событиями, а загадочные исчезновения кораблей продолжают обсуждаться и сегодня. Хорватские СМИ сообщают о нескольких авариях, включая пропажи судов и самолетов. На данный момент в этом районе обнаружено восемь мест кораблекрушений и обломки самолета.

Одна из гипотез связывает аномалии с вулканическими породами, которые могут искажать работу навигационных приборов. Военно-морской флот также зафиксировал магнитные возмущения в этом районе, а некоторые местные жители сообщали о необычных атмосферных явлениях, таких как огненные шары и искры, наблюдаемые во время штормов.

Жак Кусто проявлял интерес к исследованию этой зоны, но его экспедиция не состоялась из-за вмешательства югославского флота. Одним из самых интригующих случаев остаётся загадочная гибель итальянской подводной лодки во время Первой мировой войны, причины которой до сих пор неизвестны.

Несмотря на множество историй и гипотез, научного объяснения этим явлениям пока не найдено, что делает "Адриатический Бермудский треугольник" одной из самых загадочных областей Адриатики.

Уточнения

Берму́дский треуго́льник (англ. Bermuda Triangle) — район в Саргассовом море (Атлантический океан), в котором, согласно одной из версий, происходят таинственные исчезновения морских и воздушных судов и прочие аномальные явления.

