Химикаты из упаковки: скрытая угроза для здоровья человека

Учёные обнаружили потенциально опасные вещества в продуктах питания

2:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные обнаружили более 3600 химических веществ в организме человека, связанных с упаковкой и приготовлением пищи. Среди них около 100 химикатов, которые могут представлять серьёзную угрозу для здоровья. Известны такие вещества, как ПФАС и бисфенол А, которые уже запрещены или находятся под запретом, однако влияние большинства из них до конца не изучено.

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По мнению исследователя Биргит Геуке из Фонда Форума по упаковке пищевых продуктов в Цюрихе, важно проводить дальнейшие исследования для более глубокого понимания того, как эти химикаты проникают в организм через пищу и какие риски они представляют.

Ранее был составлен перечень из 14 тысяч химических веществ, которые могут мигрировать в продукты питания из различных видов упаковки, а также поступать через конвейеры и кухонные приборы. Однако не все эти вещества были идентифицированы в человеческом организме.

Новое исследование показало, что более 3600 веществ уже обнаружены в организме человека через биомониторинг. Это составляет около четверти всех химикатов, контактирующих с пищей. Некоторые вещества вызывают особую тревогу, такие как многочисленные ПФАС, бисфенол А и фталаты, которые влияют на гормональный баланс и фертильность.

Однако олигомеры — побочные продукты производства пластмасс — до сих пор остаются малоизученными.

Геуке призывает к минимизации контакта пищи с упаковкой, особенно избегая разогрева еды в ней. Дуэйн Меллор из Университета Астон добавляет, что необходимо больше данных для оценки полной картины воздействия этих химических веществ на здоровье человека.

Европейский союз уже начал действия по ограничению использования ПФАС и бисфенола А, завершая подготовку к полному запрету последних в пищевой упаковке к концу 2024 года.

Уточнения

Вещество́ — одна из форм материи, состоящая из фермионов или содержащая фермионы наряду с бозонами; обладает массой покоя, в отличие от некоторых типов полей, как, например, электромагнитное.

