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Открытие, меняющее науку: как клетки продолжают жить и помогать организму

Terrnews: клетки продолжают функционировать после смерти
1:28
Наука

После смерти многоклеточных организмов, таких как люди, некоторые клетки продолжают жить и функционировать, переходя в новое состояние. Эти процессы были изучены учеными, и результаты исследования опубликованы на Terrnews.

Terrnews: клетки продолжают функционировать после смерти
Фото: Standard tissue culture and immunofluorescence by GerryShaw, CC BY-SA 3.0

Оказалось, что при наличии определенных условий — таких как доступ к питательным веществам, кислороду и биохимическим сигналам — отдельные клетки способны объединяться и формировать новые структуры. Это открытие переворачивает наше понимание того, как ведут себя клетки после гибели организма.

Особенно впечатляют клетки легких человека, которые могут самоорганизовываться в миниатюрные структуры, получившие название "антропоботы". Эти крошечные образования обладают способностью к самостоятельному движению и восстановлению. Более того, они могут даже способствовать регенерации поврежденных нервных клеток в своей окружающей среде.

Продолжительность существования клеток в таком состоянии зависит от их энергетических потребностей: те, которым нужно меньше энергии, живут дольше. Помимо этого, клетки активируют гены стресса и иммунитета, что помогает им выживать.

Для выполнения своих новых функций клетки используют электрические сигналы, передаваемые через мембраны. Это позволяет им координировать движение и рост, взаимодействуя друг с другом.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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