Ожирение и шизофрения: что ученые узнали о влиянии лишнего веса на психику

SciAdv: выявлен неожиданный фактор риска развития шизофрении

1:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Специалисты из Фуданьского университета в Шанхае выявили связь между ожирением в детстве и повышенным риском развития шизофрении у взрослых. Результаты их исследования опубликованы в Science Advances (SciAdv).

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Ученые проанализировали генетические данные добровольцев из двух крупных исследований: международного Консорциума психиатрической геномики и финского проекта FinnGen, в ходе которых были собраны биологические образцы. Исследователи сосредоточились на влиянии детского ожирения на развитие психических расстройств, таких как обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР), глубокая депрессия, тревожные расстройства, болезнь Альцгеймера и шизофрения.

Неожиданно было установлено, что ожирение в детстве связано с повышенным риском шизофрении во взрослом возрасте, тогда как другие психические расстройства не продемонстрировали подобной корреляции. Интересно, что у людей с ожирением, развившимся во взрослом возрасте, вероятность возникновения шизофрении, напротив, была снижена.

Исследователи предположили, что ожирение в раннем возрасте может оказывать особое влияние на развивающийся мозг, вызывая нарушения, которые впоследствии приводят к шизофрении.

Уточнения

Шизофрени́я (от др.-греч. σχίζω "расщеплять", "раскалывать" + φρήν "ум, мышление, мысль"), или схизофрени́я - эндогенное полиморфное психическое расстройство (или группа психических расстройств) и психоз, характеризующийся распадом процессов мышления и эмоциональных реакций.

