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Одиночество и болезни: новые данные полностью меняют представление о рисках

NHB: многие заболевания вызываются не одиночеством, а другими причинами
1:23
Наука

Китайские ученые из Медицинского университета Гуанчжоу и Университета Сунь Ятсена, совместно с коллегами из Тулейнского университета США, пересмотрели взгляд на влияние одиночества на здоровье. В исследовании, опубликованном в Nature Human Behaviour (NHB), они пришли к выводу, что одиночество не так опасно для здоровья, как считалось ранее.

NHB: многие заболевания вызываются не одиночеством, а другими причинами
Фото: Wikipedia by Jeremy Yap, PDM

Ранее исследования показывали связь между одиночеством и рядом заболеваний, таких как депрессия, тревога, гипертония и даже преждевременная смерть. Однако новое исследование, основанное на анализе биомедицинских данных сотен тысяч людей из Китая, США и Великобритании, дало другие результаты. Ученые выяснили, что 30 заболеваний, ранее связываемых с одиночеством, могут быть вызваны иными факторами.

Команда провела статистический анализ 26 из этих болезней с использованием генетической информации пациентов и пришла к выводу, что лишь эмоциональные расстройства, такие как депрессия, напрямую связаны с одиночеством. Однако многие другие заболевания имеют иные причины.

Таким образом, исследование подтверждает, что одиночество способствует эмоциональным расстройствам, но его влияние на физические болезни оказалось преувеличенным.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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