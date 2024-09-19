Одиночество и болезни: новые данные полностью меняют представление о рисках

NHB: многие заболевания вызываются не одиночеством, а другими причинами

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Китайские ученые из Медицинского университета Гуанчжоу и Университета Сунь Ятсена, совместно с коллегами из Тулейнского университета США, пересмотрели взгляд на влияние одиночества на здоровье. В исследовании, опубликованном в Nature Human Behaviour (NHB), они пришли к выводу, что одиночество не так опасно для здоровья, как считалось ранее.

Фото: Wikipedia by Jeremy Yap, PDM

Ранее исследования показывали связь между одиночеством и рядом заболеваний, таких как депрессия, тревога, гипертония и даже преждевременная смерть. Однако новое исследование, основанное на анализе биомедицинских данных сотен тысяч людей из Китая, США и Великобритании, дало другие результаты. Ученые выяснили, что 30 заболеваний, ранее связываемых с одиночеством, могут быть вызваны иными факторами.

Команда провела статистический анализ 26 из этих болезней с использованием генетической информации пациентов и пришла к выводу, что лишь эмоциональные расстройства, такие как депрессия, напрямую связаны с одиночеством. Однако многие другие заболевания имеют иные причины.

Таким образом, исследование подтверждает, что одиночество способствует эмоциональным расстройствам, но его влияние на физические болезни оказалось преувеличенным.