Китайские ученые из Медицинского университета Гуанчжоу и Университета Сунь Ятсена, совместно с коллегами из Тулейнского университета США, пересмотрели взгляд на влияние одиночества на здоровье. В исследовании, опубликованном в Nature Human Behaviour (NHB), они пришли к выводу, что одиночество не так опасно для здоровья, как считалось ранее.
Ранее исследования показывали связь между одиночеством и рядом заболеваний, таких как депрессия, тревога, гипертония и даже преждевременная смерть. Однако новое исследование, основанное на анализе биомедицинских данных сотен тысяч людей из Китая, США и Великобритании, дало другие результаты. Ученые выяснили, что 30 заболеваний, ранее связываемых с одиночеством, могут быть вызваны иными факторами.
Команда провела статистический анализ 26 из этих болезней с использованием генетической информации пациентов и пришла к выводу, что лишь эмоциональные расстройства, такие как депрессия, напрямую связаны с одиночеством. Однако многие другие заболевания имеют иные причины.
Таким образом, исследование подтверждает, что одиночество способствует эмоциональным расстройствам, но его влияние на физические болезни оказалось преувеличенным.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о пополнении парка истребителей российских ВВС новыми самолётами Су-57.