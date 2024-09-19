Будущее Солнца: как огненная звезда превратится в гигантский бриллиант

Ученые рассказали о будущем состоянии Солнца

0:57 Your browser does not support the audio element. Наука

В далеком будущем Солнце превратится в кристалл — такой вывод сделали астрофизики под руководством профессора Карла Мальдини. Исследования, основанные на компьютерном моделировании эволюции звезд, схожих с Солнцем, показали, что после стадии белого карлика в ядре звезды начнется процесс кристаллизации.

Фото: flickr.com by Центр космических полетов имени Годдарда НАСА, CC BY 2.0

По словам ученых, атомы углерода и кислорода в ядре охлажденного белого карлика выстроятся в кристаллическую структуру. Этот процесс может занять миллиарды лет, и на месте огненного шара образуется огромный бриллиант, диаметр которого составит около 10 000 километров.

Подтверждение этой теории нашли в наблюдениях за пульсациями белых карликов. Астрофизики заметили, что колебания яркости некоторых из них совпадают с предсказаниями моделей кристаллизации, что подтверждает гипотезу Мальдини.