Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Круглое лицо и короткая стрижка: опасное сочетание или миф
Как приготовить икру из лесных грибов
Психотерапевт Никитина посоветовала в каждый приём пищи осенью есть белок
В Магаданской области создадут маршруты морских прогулок
ВСУ развернутся в Курской области начнут отступать и погибнут
Врач: поедание земли смертельно опасно для человека
Как получить идеально ровные кусочки филе сельди
Маска-пилинг для лица с овсянкой, мёдом и кефиром
Ford назвал китайский автопром "экзистенциальной угрозой"

Будущее Солнца: как огненная звезда превратится в гигантский бриллиант

Ученые рассказали о будущем состоянии Солнца
0:57
Наука

В далеком будущем Солнце превратится в кристалл — такой вывод сделали астрофизики под руководством профессора Карла Мальдини. Исследования, основанные на компьютерном моделировании эволюции звезд, схожих с Солнцем, показали, что после стадии белого карлика в ядре звезды начнется процесс кристаллизации.

Ученые рассказали о будущем состоянии Солнца
Фото: flickr.com by Центр космических полетов имени Годдарда НАСА, CC BY 2.0

По словам ученых, атомы углерода и кислорода в ядре охлажденного белого карлика выстроятся в кристаллическую структуру. Этот процесс может занять миллиарды лет, и на месте огненного шара образуется огромный бриллиант, диаметр которого составит около 10 000 километров.

Подтверждение этой теории нашли в наблюдениях за пульсациями белых карликов. Астрофизики заметили, что колебания яркости некоторых из них совпадают с предсказаниями моделей кристаллизации, что подтверждает гипотезу Мальдини.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
В США оценили пополнение ВВС РФ новыми истребителями Су-57

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о пополнении парка истребителей российских ВВС новыми самолётами Су-57.

В США высказались о пополнении ВВС РФ новыми истребителями Су-57
Специалисты поделились эффективными мерами борьбы с проволочником
Как избавиться от проволочника раз и навсегда: секреты опытных дачников
Как обеззаразить почву после урожая: простой и эффективный метод
5 коварных ошибок при доливке антифриза, которые могут вывести двигатель из строя
Ракета Х-101. Могучее вооружение с дальним радиусом действия Дмитрий Плотников Театр Моссовета готов к приёму зрителей — открылся 102-й сезон Анжела Якубовская Последний султан Турции покорился русским и лупил англичан Сергей Лебедев
Как использовать бархатцы после цветения
Как приготовить очень вкусные сосиски с сыром в лаваше
BI: флагманская отрасль промышленности Польши оказалась на грани краха
BI: флагманская отрасль промышленности Польши оказалась на грани краха
Последние материалы
Туристы и местные жалуются на грязные улицы и проблемы с парковками в Геленджике
Как сделать самодельный ароматизатор для авто: пошаговая инструкция
Экономист отметил положительный эффект кадрового дефицита
Как беспорядок в спальне влияет на ваш сон
Замминистра Евгения Котова: мужчины живут меньше из-за пристрастия к алкоголю
Готовим янтарное тыквенное варенье с лимоном
Гинеколог Ножницева: постоянный стресс препятствует наступлению беременности
Загитова представит новое шоу "Алые паруса"
Россия с умом распоряжается своим золотым запасов, в отличие от США
Озимый чеснок: советы опытных агрономов по правильной посадке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.