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"Первобытная" черная дыра может пролетать через Солнечную систему каждые 10 лет

"Первобытные" черные дыры могут пролетать мимо Земли
2:00
Наука

Американские ученые из Института теоретической физики предложили возможность существования микроскопических черных дыр, появившихся вскоре после Большого взрыва, которые могут пролетать через Солнечную систему каждые 10 лет.

"Первобытные" черные дыры могут пролетать мимо Земли
Фото: NASA by JPL-Caltech, PDM

Эти черные дыры, называемые первичными, обладают массой, сравнимой с массой астероида, но их размер в миллиарды раз меньше солнечной массы, практически сопоставим с размером атома водорода. Исследование, опубликованное в Physical Review D, рассматривает их как возможное объяснение темной материи — таинственного вещества, составляющего около 86% всей материи во Вселенной.

Одна из главных задач астрономов — подтвердить существование этих черных дыр и определить их роль в формировании темной материи. Исследователи предполагают, что гравитационные искажения, вызванные пролетающими первичными черными дырами, могут быть обнаружены при изучении орбит внутренних планет Солнечной системы.

Если эти черные дыры действительно существуют, то их эффект на орбиты планет, таких как Меркурий, Венера, Земля и Марс, может быть зафиксирован при помощи современных технологий.

По словам соавтора исследования Сары Геллер из Калифорнийского университета в Санта-Круз, вероятность того, что черная дыра напрямую ударит по объекту, например Земле или Луне, крайне мала, но она может вызвать заметные колебания орбит.

Однако пока данная теория основана на простом компьютерном моделировании, требующем дальнейшего усовершенствования. Исследователи планируют сотрудничать с Парижской обсерваторией для проведения более детального анализа.

Этот метод наблюдения предлагает новый способ поиска темной материи, но, как отмечают ученые, окончательные выводы о существовании первичных черных дыр требуют дополнительных данных и последующих наблюдений.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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