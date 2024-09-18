Новый метод борьбы с Эболой: как знание структуры вируса спасет жизни

Американские ученые из Института иммунологии Ла-Хойи сделали прорыв в изучении структуры нуклеокапсида филовирусов, таких как вирусы Эбола и Марбург. Это открытие значительно приближает создание универсальных лекарств от смертельно опасных инфекций, от которых на данный момент практически нет эффективных средств лечения. Результаты исследования были опубликованы в журнале Cell.
Нуклеокапсид — это структура, которая защищает генетический материал вируса и помогает ему реплицироваться внутри клеток хозяина, подавляя их иммунитет. Благодаря этой защите вирус Эбола превращает инфицированные клетки в фабрики по производству новых вирусов. Визуализировать нуклеокапсид удалось с помощью передового метода — криоэлектронной томографии.
Исследователи обнаружили, что структура нуклеокапсида напоминает свернутый спиралью шнур телефона и состоит из трех слоев. Каждый слой играет свою уникальную роль в процессе репликации вируса, и ученым удалось впервые идентифицировать внешний слой, о существовании которого ранее не знали.
Это открытие открыло новые перспективы для разработки препаратов, способных нацеливаться на нуклеокапсид и эффективно блокировать распространение вируса в организме. Учитывая, что смертность от вирусов Эбола и Марбург может достигать 90%, это исследование имеет огромное значение для здравоохранения.
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