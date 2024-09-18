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Как Монреальский протокол спасает Землю: озоновая дыра уходит в прошлое

Озоновая дыра Антарктиды заживает и полностью восстановится к 2066 году
1:54
Наука

Озоновая дыра над Антарктидой в этом году относительно мала и демонстрирует положительные признаки восстановления, что указывает на прогресс в регенерации озонового слоя. Несмотря на это, уменьшение размеров дыры связано с необычным стратосферным потеплением, вызвавшим аномально высокие температуры в июле.

Озоновая дыра Антарктиды заживает и полностью восстановится к 2066 году
Фото: Flickr by Jason Auch, CC BY 2.0

Хотя это явление вызывает тревогу, данные показывают, что озоновый слой постепенно восстанавливается и может вернуться к уровню 1980 года к 2066 году над Антарктикой.

Озоновый слой, находящийся в стратосфере на высоте от 15 до 30 километров над Землей, выполняет важную функцию защиты от ультрафиолетовых лучей Солнца. Его разрушение в прошлом было связано с использованием хлорфторуглеродов (ХФУ), химических веществ, применяемых в аэрозольных баллонах и хладагентах.

Международное соглашение, Монреальский протокол 1987 года, запретило ХФУ и стало одним из самых успешных примеров международного сотрудничества. На сегодняшний день все 197 стран ООН ратифицировали этот договор.

Всемирная метеорологическая организация опубликовала последние данные в честь Всемирного дня охраны озонового слоя. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что успешное выполнение Монреальского протокола демонстрирует силу многостороннего сотрудничества.

Эксперты также подчеркивают, что озоновая дыра остается сложным явлением, которое зависит от множества факторов, таких как полярный вихрь и вулканическая активность. Однако решающие меры по запрету озоноразрушающих веществ позволяют надеяться на полное восстановление озонового слоя.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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