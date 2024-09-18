Британские ученые готовят экспедицию на самый холодный объект Солнечной системы

Британские ученые из Университетского колледжа Лондона разработали амбициозную миссию под названием Arcanum для изучения Тритона, крупнейшего спутника Нептуна и самого холодного объекта в Солнечной системе с температурой поверхности -235°C. Подробности проекта опубликованы в Aeronautical Journal (AEJO).
Миссия Arcanum разделена на три ключевые части, каждая из которых выполняет уникальные задачи. Орбитальный аппарат "Сомервилль" доставит научную платформу в систему Нептуна, обеспечит связь с Землей и будет использоваться для наблюдений как за Нептуном, так и за поясом Койпера, который находится на границе Солнечной системы. Этот блок оснащен передовыми инструментами, такими как камеры, спектрометры и инфракрасный телескоп.
Вторая часть миссии — "Тенцинг", орбитальный маневровый аппарат, предназначен для точного позиционирования посадочного модуля перед спуском на Тритон. Он обеспечит безопасную и точную посадку на поверхность луны.
Сам посадочный модуль, названный "Бингем", будет исследовать поверхность Тритона, используя камеры, сейсмометр, термометр и масс-спектрометр. Цель — изучение геологии и возможной активности Тритона.
Arcanum — это сложный и дорогостоящий проект, для реализации которого потребуется тяжелая ракета, так как общий вес аппарата превышает 550 кг. Исследователи полагают, что миссия может быть готова к запуску к 2030 году, а достигнуть Нептуна — к 2045 году. Однако на данный момент проект еще не получил поддержки крупных космических агентств.
Трито́н (др -греч. Τρίτων) — крупнейший спутник Нептуна, открытый английским астрономом Уильямом Ласселом 10 октября 1846 года.
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