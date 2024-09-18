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Британские ученые готовят экспедицию на самый холодный объект Солнечной системы

AEJO: космический аппарат может спуститься на поверхность Тритона в 2035 году
1:50
Наука

Британские ученые из Университетского колледжа Лондона разработали амбициозную миссию под названием Arcanum для изучения Тритона, крупнейшего спутника Нептуна и самого холодного объекта в Солнечной системе с температурой поверхности -235°C. Подробности проекта опубликованы в Aeronautical Journal (AEJO).

AEJO: космический аппарат может спуститься на поверхность Тритона в 2035 году
Фото: ESA by Euclid Consortium, CC BY-SA 3.0

Миссия Arcanum разделена на три ключевые части, каждая из которых выполняет уникальные задачи. Орбитальный аппарат "Сомервилль" доставит научную платформу в систему Нептуна, обеспечит связь с Землей и будет использоваться для наблюдений как за Нептуном, так и за поясом Койпера, который находится на границе Солнечной системы. Этот блок оснащен передовыми инструментами, такими как камеры, спектрометры и инфракрасный телескоп.

Вторая часть миссии — "Тенцинг", орбитальный маневровый аппарат, предназначен для точного позиционирования посадочного модуля перед спуском на Тритон. Он обеспечит безопасную и точную посадку на поверхность луны.

Сам посадочный модуль, названный "Бингем", будет исследовать поверхность Тритона, используя камеры, сейсмометр, термометр и масс-спектрометр. Цель — изучение геологии и возможной активности Тритона.

Arcanum — это сложный и дорогостоящий проект, для реализации которого потребуется тяжелая ракета, так как общий вес аппарата превышает 550 кг. Исследователи полагают, что миссия может быть готова к запуску к 2030 году, а достигнуть Нептуна — к 2045 году. Однако на данный момент проект еще не получил поддержки крупных космических агентств.

Уточнения

Трито́н (др -греч. Τρίτων) — крупнейший спутник Нептуна, открытый английским астрономом Уильямом Ласселом 10 октября 1846 года.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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