Новая угроза детям: опасный вирус распространяется по США

В США стремительно распространяется энтеровирус, вызывающий паралич у детей

1:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Директор компании WastewaterSCAN Александрия Боэм сообщила NBC News о том, что в США наблюдается активное распространение энтеровируса D68 (EV-D68), который вызывает паралич у детей. Согласно исследованию, проведенному организацией, в сточных водах страны обнаруживается всё больше нуклеиновых кислот вируса, что свидетельствует о росте его активности.

Фото: unsplash.com by Frank Köhntopp koehntopp is licensed under Commons, the free media repository

Отчет подчеркивает, что только за август 2024 года уровень вирусных частиц в сточных водах заметно увеличился. EV-D68 не только провоцирует паралич, но и вызывает у детей патологии нервной системы, а также слабость в конечностях. Это вызывает особую тревогу среди родителей и врачей.

Не только в США вирусы рода энтеровирусов создают проблемы. В России недавно произошла вспышка инфекции в Тюменской области. В августе несколько дошкольных групп были закрыты на карантин, так как десятки детей заразились энтеровирусом.

Болезнь проявлялась в виде герпетической ангины с характерными высыпаниями и высокой температурой.

Медики продолжают мониторить ситуацию, предупреждая о возможных осложнениях и необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при первых симптомах.

Уточнения

Парали́ч (от др.-греч. παράλυσις "расслабление"), полная плеги́я (от др.-греч. πληγή "поражение, удар") — полное отсутствие произвольных движений мышц.

