Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты эффективного похудения: простые упражнения для новичков
Румыния и Бельгия — лидеры по инфляции в ЕС
Не выбрасывайте бархатцы после цветения! Узнайте, как они могут помочь вашему саду
Как соблюдать ПДД и обеспечить безопасность на дороге
Как выбрать качественное автомасло в условиях роста числа контрафакта
Как избавиться от рыбного запаха на тарелках и столовых приборах
Подолог Лапатина: колготки на большом пальце могут рваться из-за сухости кожи
В РПЦ считают неправильным отстранение дзюдоиста, который перекрестился на ОИ
Адвокат напомнил об уголовной ответственности за неявку по повестке

Новая угроза детям: опасный вирус распространяется по США

В США стремительно распространяется энтеровирус, вызывающий паралич у детей
1:27
Наука

Директор компании WastewaterSCAN Александрия Боэм сообщила NBC News о том, что в США наблюдается активное распространение энтеровируса D68 (EV-D68), который вызывает паралич у детей. Согласно исследованию, проведенному организацией, в сточных водах страны обнаруживается всё больше нуклеиновых кислот вируса, что свидетельствует о росте его активности.

В США стремительно распространяется энтеровирус, вызывающий паралич у детей
Фото: unsplash.com by Frank Köhntopp koehntopp is licensed under Commons, the free media repository

Отчет подчеркивает, что только за август 2024 года уровень вирусных частиц в сточных водах заметно увеличился. EV-D68 не только провоцирует паралич, но и вызывает у детей патологии нервной системы, а также слабость в конечностях. Это вызывает особую тревогу среди родителей и врачей.

Не только в США вирусы рода энтеровирусов создают проблемы. В России недавно произошла вспышка инфекции в Тюменской области. В августе несколько дошкольных групп были закрыты на карантин, так как десятки детей заразились энтеровирусом.

Болезнь проявлялась в виде герпетической ангины с характерными высыпаниями и высокой температурой.

Медики продолжают мониторить ситуацию, предупреждая о возможных осложнениях и необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при первых симптомах.

Уточнения

Парали́ч (от др.-греч. παράλυσις "расслабление"), полная плеги́я (от др.-греч. πληγή "поражение, удар") — полное отсутствие произвольных движений мышц.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Дезинфекция почвы в теплице: почему это важно и как провести её эффективно

Здоровая и чистая почва — залог успешного выращивания растений в теплице.

Как очистить почву в теплице: 6 необходимых мер для борьбы с болезнями и патогенами
Заправка для борща на зиму: много свежих овощей и яркий вкус лета в банке
Облегчаем себе жизнь в холода: готовим заправку для борща на зиму из сезонных овощей
В США оценили пополнение ВВС РФ новыми истребителями Су-57
Гениальный способ улучшения почвы, о котором знают не все дачники
Самолёт Beech Shadow R.1. Британский страж небесных секретов Дмитрий Плотников Виноватой в информационной войне США против властей Израиля американцы выставляют РФ Юрий Бочаров Политическая история США в свете покушений на президентов с XIX век до наших дней Игорь Буккер
Долговечность дизеля против доступности бензина: что выгоднее
"Многомиллиардные убытки": чешская компания NET4GAS выиграла суд у российского "Газпрома"
Почему даже новые аккумуляторы быстро разряжаются
Почему даже новые аккумуляторы быстро разряжаются
Последние материалы
Секреты эффективного похудения: простые упражнения для новичков
Не выбрасывайте бархатцы после цветения! Узнайте, как они могут помочь вашему саду
Румыния и Бельгия — лидеры по инфляции в ЕС
Как выбрать качественное автомасло в условиях роста числа контрафакта
Как соблюдать ПДД и обеспечить безопасность на дороге
Как избавиться от рыбного запаха на тарелках и столовых приборах
Подолог Лапатина: колготки на большом пальце могут рваться из-за сухости кожи
В РПЦ считают неправильным отстранение дзюдоиста, который перекрестился на ОИ
Адвокат напомнил об уголовной ответственности за неявку по повестке
Как зооволонтёры спасли кота, оставленного на границе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.