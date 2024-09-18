Неожиданное открытие MIT: ранняя темная энергия изменила ход истории Вселенной

MNRAS: как ранняя темная энергия изменяет наше понимание Вселенной

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа физиков из Массачусетского технологического института (MIT) предложила новую гипотезу для объяснения одной из самых загадочных проблем космологии — несоответствия измерений скорости расширения Вселенной. В их исследовании, опубликованном в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS), предполагается, что ранняя темная энергия, появившаяся вскоре после Большого взрыва, могла сыграть ключевую роль в этих процессах.

Фото: NASA by JPL-Caltech, PDM

Согласно гипотезе ученых, в первые мгновения после Большого взрыва Вселенная могла наполниться этой загадочной энергией, которая временно изменила темп ее расширения. Это явление могло повлиять на скорость расширения, измеряемую сегодня, что объясняет так называемое "напряжение Хаббла" — расхождение в результатах измерений, полученных различными методами.

Исследователи полагают, что их теория не только поможет устранить это несоответствие, но и откроет новые горизонты для понимания механики Вселенной. Хотя эта гипотеза нуждается в дальнейшем подтверждении, она уже вызывает значительный интерес в научных кругах и может стать отправной точкой для будущих исследований в области космологии.