Ушла эпоха углерода: Британия становится ведущей экологической сверхдержавой

В Великобритании закрывают последнюю угольную электростанцию

Электростанция Рэтклифф-он-Сор, расположенная между Дерби и Ноттингемом в центральной Англии, должна закрыться 30 сентября, сообщает AFP в среду.

Фото: Wikimedia Commons by Luiscarlosrubino, CC BY-SA 3.0

Это последняя в стране угольная теплоэлектростанция. С её закрытием Великобритания станет первой страной "Большой семёрки", полностью отказавшейся от использования угля для производства электроэнергии.

Уголь сыграл важнейшую роль в истории экономики Великобритании: он стал движущей силой промышленной революции XVIII и XIX веков, превратившей страну в мировую сверхдержаву, и причиной печально известного удушающего смога в Лондоне.

Даже в 1980-х годах на его долю по-прежнему приходилось 70% выработки электроэнергии Туманного Альбиона, но с 1990-х этот показатель стал быстро снижаться.

За последнее десятилетие падение было ещё более резким: в 2013 году показатель снизился до 38%, в 2018-м — до 5%, а в прошлом году — всего до 1%.

В 2015 году тогдашнее консервативное правительство заявило, что намерено закрыть все угольные электростанции к 2025 году, чтобы сократить выбросы углекислоты.

По данным оператора электросети National Grid ESO, в прошлом году на природный газ приходилось треть производства электроэнергии в Великобритании, четверть — на ветроэнергетику и 13% — на атомную энергетику.

"Великобритании удалось так быстро отказаться от угля во многом благодаря сочетанию экономических мер и нормативных актов", — прокомментировала руководительница отдела энергетики аналитического центра Energy and Climate Intelligence Unit Джесс Ралстон.

"Поэтому для крупных электростанций, таких как угольные, были введены ограничения из-за всех этих выбросов диоксида серы, оксидов азота, и это означало, что инвестирование в такие типы электростанций стало экономически невыгодным", — объяснила она.

Новое лейбористское правительство заявило ещё более амбициозную цель: снова сделать Великобританию сверхдержавой — на этот раз в сфере "чистой энергии".

Последняя поставка угля на Рэтклифф-он-Сор пришла в начале лета. 1650 тонн топлива хватило бы на снабжение электричеством 500 тысяч домов в течение восьми часов, тогда как в лучшие времена электростанция постоянно питала 2 миллиона домовладений.

"Ушла эпоха", — посетовала 25-летняя барменша Бекки в соседнем Кегворте. Закрытие ТЭС оставляет её отца и ещё 350 человек без работы.

Владелец электростанции, немецкая компания Uniper, намерена открыть на её месте Центр безуглеродных технологий и энергии.

Уточнения

Теплова́я электроста́нция (или теплова́я электри́ческая ста́нция) — электростанция на основе теплового двигателя, вырабатывающая электрическую энергию за счёт преобразования химической энергии топлива в процессе горения. В качестве топлива широко используются различные горючие ископаемые: уголь, природный газ (пропан, метан), реже — мазут, водород, биогаз, сланцевый газ, нефть, бензин, дизельное топливо, спирт отходы, торф, горючие сланцы, дрова.

