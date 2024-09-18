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Синоптик рассказал, когда в Москве летняя погода сменится на осеннюю

Синоптик рассказал, когда москвичам ждать похолодания: "Скачок в 10 градусов"
Наука » Экология

Глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов объяснил, когда в Москве наступит похолодание.

Синоптик рассказал, когда москвичам ждать похолодания: "Скачок в 10 градусов"
Фото: commons.wikimedia.org by Earl4eg, CC BY-SA 3.0

Метеоролог рассказал, что к 19 сентября москвичи почувствуют переход от летней к осенней погоде. Он отметил, что резких заморозков не будет. Вместо них произойдёт скачок в 10 градусов. Температура воздуха к пятнице снизится до 17 градусов.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова объяснила, почему в этом году не было бабьего лета.

"Но понижение температуры пока обойдётся без осадков. Тёплый циклон сменится холодным, а ветер с юго-восточного перейдёт на северо-западный", — цитирует слова синоптика "Вечерняя Москва".

Он подчеркнул, что температура воздуха в столице не будет подниматься выше 21 градуса.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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