Синоптик рассказал, когда в Москве летняя погода сменится на осеннюю

Синоптик рассказал, когда москвичам ждать похолодания: "Скачок в 10 градусов"

Глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов объяснил, когда в Москве наступит похолодание.

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Метеоролог рассказал, что к 19 сентября москвичи почувствуют переход от летней к осенней погоде. Он отметил, что резких заморозков не будет. Вместо них произойдёт скачок в 10 градусов. Температура воздуха к пятнице снизится до 17 градусов.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова объяснила, почему в этом году не было бабьего лета.

"Но понижение температуры пока обойдётся без осадков. Тёплый циклон сменится холодным, а ветер с юго-восточного перейдёт на северо-западный", — цитирует слова синоптика "Вечерняя Москва".

Он подчеркнул, что температура воздуха в столице не будет подниматься выше 21 градуса.