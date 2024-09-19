Учёные раскрыли секрет быстрого сжигания калорий

Исследователи выяснили, как ген PHD2 влияет на метаболизм

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Эдинбургского университета сделали важное открытие в области метаболизма и генетики.

Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, PDM

В ходе исследований была изучена бурная жировая ткань, которая отвечает за терморегуляцию и сжигание калорий, особенно при низких температурах. Основное внимание уделялось гену PHD2, который играет роль "датчика кислорода" в организме и активирует бурый жир. Оказалось, что в условиях с низким содержанием кислорода, например, в горах, активность бурого жира возрастает, что способствует ускоренному сжиганию калорий.

Эксперимент с мышами, у которых был удален ген PHD2, показал, что их организмы начали вести себя так, как если бы они находились в условиях высокогорья. Это привело к тому, что даже при обычной температуре окружающей среды и при повышенном потреблении пищи они сжигали на 60% больше калорий, чем контрольная группа. Важно отметить, что такие изменения не вызвали негативных последствий для обмена веществ.

Ученые считают, что подавление активности гена PHD2 может стать основой для разработки новых методов профилактики и лечения метаболических нарушений, таких как диабет 2 типа.

Это открытие может сыграть ключевую роль в борьбе с ожирением и связанными с ним заболеваниями, создавая перспективы для безопасного регулирования процессов сжигания калорий в организме.

Уточнения

Бу́рая жирова́я ткань — один из двух видов жировой ткани у млекопитающих. Бурый жир хорошо развит у новорождённых и у животных, впадающих в спячку. У взрослого человека бурая жировая ткань присутствует и метаболически активна, однако она регрессирует с возрастом.



Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в живом организме. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействия окружающей среды.

