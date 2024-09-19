Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Активированный уголь для ухода за кожей: как создать маску-плёнку для глубокого очищения?
Снизьте скорость и будьте внимательны: как водителям избежать ДТП с дикими животными
Как санкции отразились на торговле между Турцией и Россией
Как выбрать идеальный цвет для кухни: светлый против тёмного
Настоящий суперфуд или опасный самозванец? Как отличить съедобные виды шиповника
Семья из 5 человек отдохнула в Турции за 28 миллионов рублей
Экс-игрок ЦСКА Тошич признался, что хочет видеть Слуцкого чемпионом Китая
Когда глаза собаки гноятся: пошаговая инструкция для владельца
Скрытые риски: как ношение бюстгальтера влияет на ваше здоровье?

Учёные раскрыли секрет быстрого сжигания калорий

Исследователи выяснили, как ген PHD2 влияет на метаболизм
1:30
Наука

Ученые из Эдинбургского университета сделали важное открытие в области метаболизма и генетики.

Исследователи выяснили, как ген PHD2 влияет на метаболизм
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, PDM

В ходе исследований была изучена бурная жировая ткань, которая отвечает за терморегуляцию и сжигание калорий, особенно при низких температурах. Основное внимание уделялось гену PHD2, который играет роль "датчика кислорода" в организме и активирует бурый жир. Оказалось, что в условиях с низким содержанием кислорода, например, в горах, активность бурого жира возрастает, что способствует ускоренному сжиганию калорий.

Эксперимент с мышами, у которых был удален ген PHD2, показал, что их организмы начали вести себя так, как если бы они находились в условиях высокогорья. Это привело к тому, что даже при обычной температуре окружающей среды и при повышенном потреблении пищи они сжигали на 60% больше калорий, чем контрольная группа. Важно отметить, что такие изменения не вызвали негативных последствий для обмена веществ.

Ученые считают, что подавление активности гена PHD2 может стать основой для разработки новых методов профилактики и лечения метаболических нарушений, таких как диабет 2 типа.

Это открытие может сыграть ключевую роль в борьбе с ожирением и связанными с ним заболеваниями, создавая перспективы для безопасного регулирования процессов сжигания калорий в организме.

Уточнения

Бу́рая жирова́я ткань — один из двух видов жировой ткани у млекопитающих. Бурый жир хорошо развит у новорождённых и у животных, впадающих в спячку. У взрослого человека бурая жировая ткань присутствует и метаболически активна, однако она регрессирует с возрастом.

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в живом организме. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействия окружающей среды.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
В США оценили пополнение ВВС РФ новыми истребителями Су-57

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о пополнении парка истребителей российских ВВС новыми самолётами Су-57.

В США высказались о пополнении ВВС РФ новыми истребителями Су-57
Специалисты поделились эффективными мерами борьбы с проволочником
Как избавиться от проволочника раз и навсегда: секреты опытных дачников
Как обеззаразить почву после урожая: простой и эффективный метод
Как использовать бархатцы после цветения
БПЛА "Альбатрос М5" отслеживает все маршруты боевиков ВСУ и наёмников Дмитрий Плотников Виноватой в информационной войне США против властей Израиля американцы выставляют РФ Юрий Бочаров Политическая история США в свете покушений на президентов с XIX век до наших дней Игорь Буккер
BI: флагманская отрасль промышленности Польши оказалась на грани краха
Как приготовить очень вкусные сосиски с сыром в лаваше
Добавьте этот овощ в шарлотку — пирог получится необыкновенно воздушным и низкокалорийным
Добавьте этот овощ в шарлотку — пирог получится необыкновенно воздушным и низкокалорийным
Последние материалы
Семья из 5 человек отдохнула в Турции за 28 миллионов рублей
Исследователи выяснили, как ген PHD2 влияет на метаболизм
Экс-игрок ЦСКА Тошич признался, что хочет видеть Слуцкого чемпионом Китая
Когда глаза собаки гноятся: пошаговая инструкция для владельца
Лечо с кабачками: не классический, но очень вкусный рецепт на зиму
Скрытые риски: как ношение бюстгальтера влияет на ваше здоровье?
ЕС закупил газ из России на максимальную за полтора года сумму
Кефир в уходе за волосами: рецепты масок для укрепления, увлажнения и контроля жирности
Как продлить сезон тыкв: сроки и правила уборки для отличного хранения
Функциональные идеи для зоны у окна от дизайнеров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.