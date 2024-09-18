Российские учёные нашли способ повысить всхожесть растений на 50%

Российские учёные увеличили урожайность сои с помощью нанокомпозитов

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

Российские ученые предложили новый способ повышения всхожести и урожайности сельскохозяйственных культур.

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Исследователи из Сибирского института физиологии и биохимии растений (СИФИБР) и Сибирского федерального университета (СФУ) разработали нанокомпозитные частицы на основе природных сахаров, используемых в пищевой промышленности, а также селена и марганца. Эти нанокомпозиты оказались эффективными в борьбе с бактериальными заболеваниями растений, повышая всхожесть сои на 50% и урожайность на 30%. Препарат действует, привлекая бактерии к сахарам, которые они используют как пищу, в то время как наночастицы металлов оказывают токсическое воздействие на микроорганизмы. Одновременно удается избежать накопления опасных для здоровья человека и животных веществ, что делает нововведение безопасным для применения в аграрной сфере.

В условиях растущего населения планеты и необходимости увеличения производства продуктов питания данное открытие может оказать значительное влияние на сельское хозяйство. Поскольку расширение пахотных земель невозможно, внимание ученых сосредоточено на повышении эффективности существующих методов выращивания.

В будущем исследователи планируют продолжить изучение воздействия нанокомпозитов на стрессовые гены растений, что может привести к дальнейшему улучшению сельскохозяйственных технологий.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.



Со́я культу́рная (лат. Glycine max) — однолетнее травянистое растение, вид рода Соя (Glycine) семейства Бобовые.

