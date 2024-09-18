Палеонтологи нашли виновников исчезновения карликовых животных Кипра

Учёные выяснили, что в вымирании мегафауны Кипра виноваты первые люди

1:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование международной группы палеонтологов привело к выводу, что карликовые бегемоты и слоны, обитавшие на Кипре, исчезли вскоре после прибытия на остров первых людей.

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Ученые Университета Флиндерса (Австралия) проанализировали останки этих животных и следы пребывания древнего человека на Кипре, определив, что популяции людей напрямую способствовали вымиранию мегафауны.

Исследование показало, что риск исчезновения был тем выше, чем больше мяса содержало животное, делая его приоритетной добычей для древних охотников. Примерно 14 тыс. лет назад, на рубеже плейстоцена и голоцена, первые люди начали активно охотиться на карликовых бегемотов и слонов, что привело к их быстрому исчезновению. Бегемоты и слоны на острове сильно отличались от своих континентальных сородичей: бегемоты весили около 120 кг, а слоны — 530 кг, что делало их легкодоступной добычей. Несмотря на климатические изменения, ученые подчеркивают, что именно воздействие человека стало решающим фактором вымирания этих видов.

Созданная компьютерная модель подтверждает, что даже небольшие группы людей, численностью 3-7 тысяч, могли полностью уничтожить популяцию мегафауны всего за несколько сотен лет. Это открытие вносит важный вклад в понимание того, как древние люди влияли на природную среду.

Уточнения

Ка́рликовый бегемо́т или либерийский карликовый бегемот, ка́рликовый гиппопота́м (лат. Hexaprotodon liberiensis или Choeropsis liberiensis) — травоядное млекопитающее из семейства бегемотовых. Обитает в Либерии, Сьерра-Леоне и Кот-д’Ивуаре.



Слоно́вые или слоны́ (лат. Elephantidae), — семейство класса млекопитающих из отряда хоботных. В настоящее время к этому семейству относятся 3 ныне живущих вида. Африканские саванные слоны — наиболее крупные наземные млекопитающие.

