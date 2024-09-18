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Посмотрите, каким было последнее в этом году лунное затмение

Московский планетарий показал лучшие фото лунного затмения
1:24
Наука

Утром в среду произошло затмение Луны — последнее в этом году, с которого начался так называемый коридор затмений. Московский планетарий выложил лучшие фото этого небесного явления.

Московский планетарий показал лучшие фото лунного затмения
Фото: Московский планетарий by Елена Фита, PDM

Затмение было частным, так как только часть лунного диска прошла через тень Земли между 05:13 и 06:16 по московскому времени. Продолжительность частной фазы затмения составила немногим более часа, общая продолжительность — около 4,5 часов.

В максимуме 05:45:24 лунный диск был закрыт всего на несколько процентов, тем не менее благодаря полутени затмение было видно невооружённым глазом, а многим удалось сделать живописные снимки.

"Тем, кто надеялся на более впечатляющее зрелище, не стоит очень сильно расстраиваться", — посоветовали в лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Там уточнили, что полное затмение Луны, когда спутник будет закрыт земной тенью целиком, состоится уже через полгода — 14 марта 2025 года, а ближайшее полное лунное затмение, видимое на всей территории РФ, — через год, 5 сентября 2025 года.

Уточнения

Лу́нное затме́ние — затмение, которое наступает, когда Луна входит в конус тени от Земли.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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