В Татарстане обнаружены захоронения, старше египетских пирамид на 1,5 тысячи лет

В Татарстане нашли захоронения, которые старше египетских пирамид

1:27 Your browser does not support the audio element. Наука

В Татарстане археологи обнаружили древние погребения людей, которые оказались старше египетских пирамид.

Фото: Служба коммуникаций Атырауской области is licensed under public domain

Во время раскопок на "Новобиксинтеевском могильнике", датируемом 4500-4000 годами до нашей эры, исследователи нашли девять погребений людей эпохи каменного века. Среди артефактов были обнаружены каменные наконечники стрел, украшения из зубов животных и подвески, сделанные из редкого приуральского серпентинита. Об этом сообщает пресс-служба комитета республики по охране объектов культурного наследия.

Возраст находки, по оценкам специалистов, составляет около 6,5 тысяч лет, что делает её древнее пирамид в Египте более чем на полторы тысячи лет. Помимо древних погребений, археологи также обнаружили два более новых захоронения, относящихся к раннему Средневековью, и остатки кирпичной смолокурни XIX века.

Эти находки позволяют глубже понять историю региона и дают новые данные для изучения культурных и технологических изменений, происходивших на территории нынешнего Татарстана на протяжении тысячелетий.

Точный возраст обнаруженных артефактов будет установлен с помощью радиоуглеродного анализа, который позволит подтвердить возраст погребений и сопутствующих предметов.

Уточнения

Татарста́н (тат. Татарстан), или Респу́блика Татарста́н (тат. Татарстан Республикасы) — субъект Российской Федерации, республика в её составе.



Археоло́гия (др.-греч. ἀρχαῖος «древний» + λόγος «слово, учение») — историческая дисциплина, изучающая прошлое человечества по вещественным источникам.

