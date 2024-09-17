Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как вкусно запечь яблоки с мёдом и корицей
В Минэкономразвития оценили роль ВТО для России
3 нарушения, за которые ГАИ лишает прав и штрафует водителей на автозаправках
Для российских путешественников найдена идеальная безвизовая замена Европы
HuffPost: отрыжка после еды может указывать на болезни желудка
Причины появления чёрных точек на коже
Что сделать с котлетами, чтобы они получились "воздушными"
Туроператоры назвали стоимость туров в Египет осенью
Intel приостанавливает инвестиции в Европу

В Татарстане обнаружены захоронения, старше египетских пирамид на 1,5 тысячи лет

В Татарстане нашли захоронения, которые старше египетских пирамид
1:27
Наука

В Татарстане археологи обнаружили древние погребения людей, которые оказались старше египетских пирамид.

В Татарстане нашли захоронения, которые старше египетских пирамид
Фото: Служба коммуникаций Атырауской области is licensed under public domain

Во время раскопок на "Новобиксинтеевском могильнике", датируемом 4500-4000 годами до нашей эры, исследователи нашли девять погребений людей эпохи каменного века. Среди артефактов были обнаружены каменные наконечники стрел, украшения из зубов животных и подвески, сделанные из редкого приуральского серпентинита. Об этом сообщает пресс-служба комитета республики по охране объектов культурного наследия.

Возраст находки, по оценкам специалистов, составляет около 6,5 тысяч лет, что делает её древнее пирамид в Египте более чем на полторы тысячи лет. Помимо древних погребений, археологи также обнаружили два более новых захоронения, относящихся к раннему Средневековью, и остатки кирпичной смолокурни XIX века.

Эти находки позволяют глубже понять историю региона и дают новые данные для изучения культурных и технологических изменений, происходивших на территории нынешнего Татарстана на протяжении тысячелетий.

Точный возраст обнаруженных артефактов будет установлен с помощью радиоуглеродного анализа, который позволит подтвердить возраст погребений и сопутствующих предметов.

Уточнения

Татарста́н (тат. Татарстан), или Респу́блика Татарста́н (тат. Татарстан Республикасы) — субъект Российской Федерации, республика в её составе.

Археоло́гия (др.-греч. ἀρχαῖος «древний» + λόγος «слово, учение») — историческая дисциплина, изучающая прошлое человечества по вещественным источникам. 

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Дезинфекция почвы в теплице: почему это важно и как провести её эффективно

Здоровая и чистая почва — залог успешного выращивания растений в теплице.

Как очистить почву в теплице: 6 необходимых мер для борьбы с болезнями и патогенами
Заправка для борща на зиму: много свежих овощей и яркий вкус лета в банке
Облегчаем себе жизнь в холода: готовим заправку для борща на зиму из сезонных овощей
Белить или не белить деревья осенью? Разбираемся в правилах и нюансах
Преимущества и недостатки утреннего и вечернего мытья головы: как выбрать идеальный режим ухода за волосами?
Беспилотник X-FRONTER. Компактный разведчик и ударный дрон от НАТО Дмитрий Плотников Виноватой в информационной войне США против властей Израиля американцы выставляют РФ Юрий Бочаров Политическая история США в свете покушений на президентов с XIX век до наших дней Игорь Буккер
Живот будет плоским и рельефным: 3 эффективных упражнения
Гениальный способ улучшения почвы, о котором знают не все дачники
В США высказались об атаке украинского спецназа на форпост РФ в Сирии
В США высказались об атаке украинского спецназа на форпост РФ в Сирии
Последние материалы
В Минэкономразвития оценили роль ВТО для России
3 нарушения, за которые ГАИ лишает прав и штрафует водителей на автозаправках
Для российских путешественников найдена идеальная безвизовая замена Европы
HuffPost: отрыжка после еды может указывать на болезни желудка
Причины появления чёрных точек на коже
Что сделать с котлетами, чтобы они получились "воздушными"
В Татарстане нашли захоронения, которые старше египетских пирамид
Туроператоры назвали стоимость туров в Египет осенью
Intel приостанавливает инвестиции в Европу
Грецкий орех готовится к зиме: советы, как обеспечить плодоношение в следующем сезоне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.