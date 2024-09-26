Комары атакуют Европу: почему растет число смертельных заболеваний

Изменение климата способствует распространению вирусов комаров

5:31 Your browser does not support the audio element. Наука

В Европе растет число болезней, переносимых комарами, и ученые выражают все большую обеспокоенность этим явлением. Такие заболевания, как вирус Западного Нила и лихорадка денге, распространяются по континенту с тревожной скоростью. Насекомые, переносящие эти болезни, мигрируют на север, благодаря изменению климата, который создает более благоприятные условия для их размножения.

Фото: commons.wikimedia.org by Wernersen04, CC BY-SA 3.0

Потепление климата превращает Европу в благоприятную среду для болезней, переносимых комарами. Продолжительное лето, повышение температур и увеличение осадков создают идеальные условия для комаров в тех районах, где ранее они не могли размножаться.

Согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), опубликованным на прошлой неделе, в этом году в 15 европейских странах зафиксировано 715 случаев местного заражения вирусом Западного Нила (ВЗН), что превышает средний показатель за 10 лет. На 4 сентября в результате этой инфекции скончался 51 человек.

"Это стало новой нормой," — говорит Селин Госснер, специалист по трансмиссивным заболеваниям из ECDC в Стокгольме, Швеция.

По ее словам, число случаев ВЗН, скорее всего, будет расти в сентябре и октябре. Ученые призывают жителей районов, где были зарегистрированы вспышки, принять меры предосторожности, чтобы избежать укусов комаров.

"Мы столкнулись с проблемой, когда новые места становятся очагами передачи инфекции, и люди там к этому не готовы," — говорит Хурийя Тегалли, геномный эпидемиолог из Стелленбосского университета в Южной Африке.

Около 20% случаев заражения вирусом Западного Нила приводит к лихорадке, сопровождающейся повышением температуры, головными болями, рвотой и усталостью. В менее чем 1% случаев болезнь вызывает серьезные неврологические осложнения, такие как опасный для жизни отек мозга.

Стивен Рич, медицинский зоолог из Массачусетского университета в Амхерсте, отмечает, что у большинства людей иммунная система сама справляется с вирусом, но пожилые и люди с ослабленным иммунитетом более уязвимы. В Европе большинство зарегистрированных случаев приходится на людей старше 65 лет.

Комар Culex pipiens, который передает вирус от инфицированных птиц людям и животным, таким как лошади, уже давно обитает в Европе, и вирус известен на континенте с 1950-х годов. Однако изменение климата привело к увеличению периода передачи и географическому распространению, включая регионы, где ранее не сообщалось о случаях ВЗН.

"Когда эти вирусы распространяются в сообществах без предшествующего иммунитета, можно наблюдать крупные вспышки," — поясняет Рэйчел Лоу, специалист по климату и здравоохранению из Барселонского суперкомпьютерного центра в Испании.

Помимо Culex pipiens, более теплый климат также способствует расширению ареала азиатского тигрового комара Aedes albopictus, который переносит такие "тропические" болезни, как денге и чикунгунья. Этот вид теперь прижился в 13 европейских странах и был интродуцирован еще в 7. В результате обе болезни распространяются по континенту: этим летом Италия и Франция сообщили о 22 случаях местной передачи лихорадки денге, а во Франции был выявлен случай чикунгуньи.

Изменение климата — одна из причин вспышек, но не единственная. Увеличение числа поездок, особенно после пандемии COVID-19, также способствует трансграничной передаче вирусов. Рост случаев денге в Европе частично связан с рекордными вспышками в других частях мира, например, в Южной и Центральной Америке, где в этом году заболеваемость денге на 230% выше, чем в прошлом.

"Мир стал очень взаимосвязанным," — говорит Тегалли. "Европа может стать источником этих арбовирусов, поскольку происходит местная передача."

Чтобы минимизировать риск укусов комаров, специалисты рекомендуют использовать репелленты, носить светлую одежду с длинными рукавами и устанавливать москитные сетки на окна. Важно также предотвращать застой воды в городских садах и цветочных вазах, где комары могут размножаться. Азиатского тигрового комара легко узнать по черно-белым полоскам на лапках.

Кроме того, ученые предупреждают о возможных рисках заражения через донорскую кровь.

"Хотя риск каким-то образом сдерживается благодаря тестам и процедурам, это может повлиять на доступность запасов крови и органов," — отмечает Госснер.

В этом году в США у 190 доноров крови был обнаружен положительный результат на ВЗН.

Возникающие риски, связанные с заболеваниями, переносимыми комарами, подчеркивают необходимость тщательного эпиднадзора, даже в регионах, где такие болезни ранее не были эндемичными.

"Всегда существует риск появления нового трансмиссивного заболевания," — говорит Госснер. "Мы должны быть готовы."

Уточнения

Кровососу́щие комары́ или комары́, или настоящие комары (лат. Culicidae) — семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых (Nematocera), самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.

