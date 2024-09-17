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Мощный удар стихии обрушился на восток Китая

Тайфун "Бебинка" стал самым сильным за последние 75 лет в Шанхае
1:08
Наука » Экология » Природа

Тайфун "Бебинка" стал самым сильным за последние 75 лет в Шанхае, сообщило vostokmedia.com во вторник.

Тайфун "Бебинка" стал самым сильным за последние 75 лет в Шанхае
Фото: Edward Lawrence on X is licensed under public domain

По данным Центрального метеорологического управления Китая, пик стихийного бедствия зафиксирован в 7:30 16 сентября (2:30 мск), когда максимальная скорость ветра достигала 42 метров в секунду.

По прогнозам, супертайфун продолжит движение на запад — северо-запад со скоростью около 25 километров в час, постепенно ослабевая.

Власти КНР предприняли все возможные меры предосторожности. Был объявлен наивысший, красный уровень опасности, эвакуировано более 400 тысяч человек, приостановлены авиасообщение в нескольких аэропортах, железнодорожное движение по ряду направлений, на скоростных автобанах введено ограничение 40 км/ч.

С последствиями стихии в Китае борются 2500 аварийно-спасательных бригад общей численностью более 56 тысяч человек.

Уточнения

Тайфу́н (от кит. трад. 颱風, упр. 台风, пиньинь táifēng, яп. 台風 (taifū) — «сильный ветер» или, через посредство англ.яз., от др.-греч. Τυφῶν — Тифон (мифическое чудовище, олицетворяющее бури и ветры)), уст. тифо́н — разновидность тропического циклона, которая типична для северо-западной части Тихого океана.

Тайфун "Бебинка"
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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