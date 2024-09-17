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Земля вошла в ядро солнечного выброса, Америку озарили полярные сияния

Магнитная буря в пике под утро 17 сентября почти достигла четвёртого уровня
Наука

Магнитная буря, предсказанная ранее, началась с большой задержкой, сообщил во вторник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Магнитная буря в пике под утро 17 сентября почти достигла четвёртого уровня
Фото: NASA/MSFC/CXC/A.Bhardwaj & R.Els by Smithsonian Institution, PDM

По его словам, почти весь день геомагнитное поле пребывало в слабовозмущённом состоянии. "И только во второй половине ночи, после 3 часов по московскому времени, планету накрыла более плотная масса выброса, что привело к резкому началу магнитной бури, которая сразу достигла уровня очень сильной, класса G4!" — написал синоптик в телеграме.

Начиная с полвторого ночи планета вошла в ядро солнечного выброса, уточнили в лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Пик бури был достигнут около 4:30 часов утра. "Этот момент наземные магнитометры зарегистрировали как начало магнитной бури уровня 3,66 (почти 4 по пятибалльной шкале)", — поясняется в сообщении.

Сейчас событие продолжается, хотя длительным оно быть не должно — основные массы плазмы уже прошли. Вся Канала и северные штаты США озарены полярными сияниями.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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