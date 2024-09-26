Почему мы видим сны: как научиться запоминать свои ночные приключения

The Conversation: новые исследования в области осознанных сновидений

На протяжении всей истории человечества люди пытались понять, есть ли у снов определенная цель. Этот вопрос по-прежнему интригует современных ученых. В течение долгого времени наука о сновидениях балансировала на грани между второстепенными исследованиями и основными научными дискуссиями. Однако с развитием технологий и инновационных методов исследований эта область превращается в захватывающую и глубокую научную нишу.

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Существует четыре недавних открытия, которые могут помочь нам лучше понять природу сновидений. Одно из них связано с осознанными сновидениями. В 2021 году международное исследование показало, что возможна двусторонняя коммуникация между осознанным сновидцем и исследователем в лабораторных условиях. Это открытие вдохновило на проведение нового экс

перимента в 2024 году, в котором осознанные сновидцы управляли виртуальным автомобилем, находясь в своих снах. Участники эксперимента с помощью легких мышечных подергиваний посылали сигнал компьютеру, заставляя виртуальное транспортное средство двигаться вперед или поворачивать. Сновидцам также отправлялись сигналы, информирующие об опасностях на пути, которых следовало избегать.

Хотя не все участники смогли справиться с управлением, результаты исследования все же указывают на то, что некоторые люди способны принимать решения во сне и передавать их во внешний мир.

Исследователь снов Марк Блэгроув из Университета Суонси полагает, что сны предназначены для социального обмена и могут способствовать развитию эмоционального интеллекта и эмпатии. С 2016 года он сотрудничает с художницей Джулией Локхарт в проекте, в котором участникам предлагается делиться своими снами. Блэгроув организует обсуждения, в то время как Локхарт иллюстрирует интерпретации сновидений.

Это способ исследования привел к выводу, что обсуждение сновидений может усилить эмпатию между рассказчиком и слушателями. По мнению Блэгроува, эта способность могла играть важную роль в выживании наших предков, помогая им формировать более глубокие связи с окружающими.

Другие теории о природе сновидений также набирают популярность. Одна из них — теория воплощенного познания, предполагает, что сны помогают нам готовиться к когнитивным действиям в повседневной жизни. Хотя эта теория пока не была протестирована, она отражает растущий научный интерес к адаптивным функциям сновидений.

Михаэль Шредль из Университета Мангейма в Германии — один из наиболее плодовитых исследователей в этой области. Он ведет журнал своих сновидений с 1980-х годов и уже проанализировал более 12 000 своих снов. Его наблюдения подтверждают гипотезу непрерывности сновидений, которая предполагает, что наши сны отражают события и заботы из нашей бодрствующей жизни.

Шредль, например, отметил, что изменения климата могли повлиять на содержание его снов, поскольку количество гололеда, снега и града во сне уменьшилось, что совпадает с реальным снижением "ледяных дней" в Германии. Его исследования также продемонстрировали, как переход от немецкой марки к евро отразился в его сновидениях — упоминания немецкой марки со временем заменились на евро.

Помимо того, как содержание снов переплетается с нашей повседневной жизнью, учёные заинтересованы и в том, почему некоторые люди лучше запоминают свои сны. Исследования показали, что позитивное отношение к снам может быть одним из ключевых факторов, способствующих более частому их запоминанию. Исследовательница Саломе Блейн обнаружила, что внимание играет важную роль в этом процессе.

Люди, которые лучше запоминают сны, могут хуже фильтровать несущественную информацию, что помогает им больше замечать, что происходит в их голове во время сна. При этом, навыки запоминания снов можно развивать. Например, ведение дневника сновидений может существенно улучшить этот процесс, особенно у тех, кто изначально плохо запоминает свои сны.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

