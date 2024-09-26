Новые открытия в вечной мерзлоте: что нашли на Юконе в этот раз

Останки животных ледникового периода встречаются все чаще

Золотодобытчики на Юконе взяли на себя новую роль — они стали своего рода неофициальными палеонтологами. За последние годы их оборудование, пробивающееся сквозь слои вечной мерзлоты, обнаружило удивительное количество древних останков животных. И находки становятся всё более впечатляющими.

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Шахтеры, некогда сосредоточенные исключительно на добыче драгоценного металла, теперь выполняют двойную миссию: в поисках золота они не перестают натыкаться на уникальные артефакты, представляющие большую научную ценность.

В последнее время список обнаруженных сокровищ пополнили полностью мумифицированный шерстистый мамонт, 57-тысячелетний волчонок и 30-тысячелетняя белка. Такие находки — мечта для любого палеонтолога.

"Поскольку они активно добывают золото, они постоянно обнаруживают останки животных ледникового периода, таких как шерстистые мамонты", пояснил Грант Зазула, палеонтолог правительства Юкона

Это стало настолько привычным делом, что шахтёры уже знают, как действовать: если они натыкаются на нечто действительно необычное, они тут же связываются с учёными, оставляя все остальные окаменелости для более тщательного анализа.

Одной из самых впечатляющих находок последних лет стала мумифицированная белка, возраст которой составляет около 30 000 лет. При первом взгляде на неё было сложно понять, что это за существо — настолько оно было деформировано временем. Но с помощью рентгена учёным удалось разгадать эту загадку, и находка приобрела особую ценность.

"Это не совсем узнаваемо, пока вы не увидите эти маленькие ручки и когти, и вы увидите маленький хвост, а затем вы увидите уши", — поясняет Зазула.

Такие находки впечатляют даже опытных палеонтологов. Многие привыкли восхищаться огромными бивнями или черепами древних животных, но обнаружение целого существа с кожей, шерстью и чертами мордочки буквально оживляет историю. Эти животные становятся чем-то большим, чем просто останки, они дают нам представление о том, как выглядел мир тысячи лет назад.

Шахтёры Юкона нашли также детёныша шерстистого мамонта, которого назвали Нун чо га. Его возраст, как полагают, превышает 30 000 лет, и этот экземпляр считается самым хорошо сохранившимся мумифицированным шерстистым мамонтом, найденным в Северной Америке.

"Во всей жизни человека будет одна вещь, которая будет выделяться, — сказал Брайан Маккоэн, соучредитель компании Treadstone Gold, обнаружившей этот образец в своем заявлении в 2022 году, — и я могу гарантировать вам, что это моя единственная вещь".

Эти находки позволяют учёным заглянуть в далёкое прошлое и получить уникальную информацию о том, как жили древние животные, что они ели, как развивались. Например, генетическое тестирование костей может помочь проследить передвижение древних лошадей или раскрыть тайны эволюции других видов. Юкон действительно превращается в новую Сибирь с точки зрения удивительных палеонтологических открытий.

"Мы постоянно завидовали классным вещам, найденным в Сибири", — признается Зазула.

Теперь же и Юкон становится местом захватывающих находок, где кажущаяся обыденность оборачивается поистине уникальными открытиями.

Каждый год палеонтологи правительства Юкона извлекают из шахт более 5000 окаменелостей, и этот процесс стал для них рутинным. Но, несмотря на кажущуюся обыденность, каждое новое открытие приносит ценную информацию для исследований и дает возможность создания впечатляющих музейных экспозиций. Эти древние животные, находящиеся в идеальной сохранности благодаря вечной мерзлоте, предоставляют редкую возможность для учёных изучать биологию и экосистему того времени.

Для многих исследователей возможность заглянуть в далёкое прошлое бесценна и становится даже более важной, чем само золото, которое шахтёры изначально искали.

Всё это показывает, насколько велика ценность вечной мерзлоты как хранилища истории. Благодаря находкам золотодобытчиков мы можем лучше понимать историю жизни на Земле, узнавая о давно исчезнувших видах и условиях, в которых они жили.

Уточнения

Многолетняя мерзлота (многолетняя криолитозона, «вечная мерзлота», многолетнемёрзлые породы) — часть криолитозоны, характеризующаяся отсутствием периодического протаивания. Общая площадь вечной мерзлоты на Земле — 35 млн км².

