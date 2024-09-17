Стало известно, приведёт ли отмена бабьего лета к лютой зиме

Метеоролог объяснила, почему в этом году не было бабьего лета

1:48 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

В этом году в России не было бабьего лета, сообщила "Правде.Ру" метеоролог информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Фото: Pixabay by AnnaIlarionova, PDM

"Официально оно сейчас идёт. Но это нельзя назвать "бабье лето". Это просто продолжение лета", — заявила она.

"Потому что бабье лето — это период возврата тепла в сентябре, когда у нас бывает под конец августа похолодание, дождливо. Начало сентября, а потом возврат тепла. И почему называли "бабье лето", потому что с 14-го числа — официальная дата начала классического бабьего лета, потому что это тогда было 1 сентября по старому стилю, — когда-то лето закончилось, а вот эта неделя называлась "бабьим летом", когда уборочные работы были закончены и женщины могли передохнуть, что называется", — объяснила собеседница издания.

"Так что можно сказать, что у нас период бабьего лета просто влился в метеорологическое лето. Потому что сейчас погода летняя, не сентябрьская и не погода бабьего лета", — подытожила она.

По словам Поздняковой, маловероятно, что необычная погода в сентябре потянет за собой последующие климатические аномалии, например лютую зиму. "Никакой такой статистики нет. У нас в прошлом году сентябрь очень был похож на то, что мы сейчас с вами переживаем, он тоже был очень сухой и довольно тёплый. Но сказать, что зима была какая-то экстремальная, нельзя", — отметила она.

"Никакой статистической связи, зависимости таких процессов, какие сейчас мы наблюдаем, нет. Может быть, потому что у нас короткий ряд наблюдений, потому что статистика требует длинного ряда наблюдений", — заключила метеоролог.

Уточнения

Ба́бье ле́то (уст. Марфино лето, сев.-амер. индейское лето), оно же золота́я о́сень — длительный период тёплой и сухой погоды в конце сентября или в первой половине октября в Европе и Северной Америке. Связан с устойчивым антициклоном. Бабье лето наступает после значительного похолодания, и может сопровождаться вторичным цветением некоторых растений, обычно цветущих только 1 раз в год.

