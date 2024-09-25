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Почему мысли ускользают из головы: ученые нашли ответ

Live Science: как мозг выбирает, что стереть из памяти
4:32
Наука

Американские исследователи из Северо-Восточного университета провели исследование, которое проливает свет на феномен внезапного забывания мыслей, с которым сталкиваются многие из нас. Подробности этой научной работы были опубликованы на портале Live Science, и она помогает объяснить, почему мы иногда не можем вспомнить, что собирались сделать или сказать всего несколько секунд назад.

Live Science: как мозг выбирает, что стереть из памяти
Фото: Pixexid by Unreal, CC BY 4.0

Практически каждый человек сталкивался с ситуацией, когда внезапно забываешь, зачем пришел в комнату, или теряешь нить разговора, забывая, что хотел сказать собеседнику. Такие моменты часто вызывают недоумение и раздражение, но, как оказалось, у них есть научное объяснение.

Специалисты объясняют, что наша память разделена на два типа: долговременная и рабочая. Долговременная память — это обширный хранилище знаний, опыта и навыков, которое формируется в течение всей нашей жизни. Она включает в себя информацию, которая может храниться от нескольких часов до многих лет.

Рабочая память, напротив, предназначена для кратковременного удержания информации, которая используется в данный момент. Это своего рода "оперативная память" нашего мозга, которая хранит информацию от нескольких секунд до нескольких минут.

Исследования показали, что рабочая память человека весьма ограничена. В ней можно одновременно удерживать всего 4-7 фрагментов информации, будь то числа, слова или короткие фразы. При этом наш мозг постоянно переключается между этими фрагментами, чтобы обрабатывать и анализировать их. Именно это постоянное "жонглирование" мыслями и приводит к тому, что некоторые идеи и воспоминания могут просто выпасть из нашей памяти.

Важно отметить, что мозг старается оптимизировать свою работу и быстро стирает неважные или неактуальные данные из рабочей памяти. Это позволяет ему освободить ресурсы для новой информации, которая может быть более значимой в текущий момент. Однако из-за этого краткосрочные воспоминания часто не успевают перейти в долговременную память и вскоре исчезают из нашего сознания.

Еще одним ключевым фактором, влияющим на способность удерживать мысли, является то, что мозг не способен к настоящей многозадачности. Несмотря на распространенное мнение, что можно успешно выполнять несколько задач одновременно, исследования показывают, что мозг на самом деле переключается между задачами, а не обрабатывает их параллельно.

Этот процесс требует значительных усилий и контроля со стороны префронтальной коры — области мозга, отвечающей за внимание и управление мыслительным процессом. Если в процессе этого переключения наше внимание концентрируется на чем-то одном или отвлекается на что-то новое, мозг может потерять след предыдущих мыслей и воспоминаний.

Это явление объясняет, почему мы часто забываем то, о чем только что думали. Например, если во время разговора с кем-то вас отвлекло что-то, велика вероятность, что мысль, которую вы собирались озвучить, моментально исчезнет из рабочей памяти.

Исследователи советуют по возможности избегать многозадачности, особенно когда важно удерживать в памяти определенные идеи или информацию. Если вам необходимо сконцентрироваться на чем-то конкретном, лучше всего сосредоточиться на одной задаче и не отвлекаться на другие.

Если же мысль все-таки ускользнула, попытайтесь восстановить контекст. Часто помогает прокрутка в памяти предшествующих размышлений, что может вернуть утерянную идею в поле сознания.

Это исследование также подчеркивает важность управления вниманием и информационной нагрузкой в современном мире, где на нас постоянно обрушивается поток данных. Наш мозг, несмотря на свою невероятную сложность, имеет свои ограничения, и понимание этих ограничений может помочь нам лучше организовать свой мыслительный процесс.

Ранее другие исследования выявили связь между нарушениями памяти и сердечно-сосудистыми заболеваниями, что подчеркивает, насколько важна для нашего здоровья правильная работа мозга и памяти. Понимание того, как функционирует рабочая память, может помочь в разработке стратегий для улучшения концентрации и сохранения важной информации.

Уточнения

Па́мять — обозначение комплекса познавательных способностей и высших психических функций, относящихся к накоплению, сохранению и воспроизведению знаний, умений и навыков.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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