Геофизик объяснил, чем опасен выброс солнечной плазмы

Директор Института космических исследований, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович предупредил о солнечной активности.
Геофизик рассказал, что солнечная активность — это процесс, когда на Солнце появляются пятна, которые представляют собой сгустки магнитного поля.
Ранее кардиолог Наталья Беляева оценила влияние магнитных бурь на состояние сердца и сосудов.
Он отметил, что облако плазмы при столкновении с магнитным полем Земли провоцирует магнитные бури. Пускаемая в космос плазма, по его словам, называется солнечным ветром.
"Бытует мнение, что магнитные бури провоцируют головные боли, однако общепринятых научных положений на этот счёт пока что нет, — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".
Со́лнечный ве́тер — поток ионизированных частиц (в основном гелиево-водородной плазмы), истекающий из солнечной короны со скоростью 300—1200 км/с в окружающее космическое пространство. Является одним из основных компонентов межпланетной среды.
Многие дачники сталкиваются с проблемой преждевременного прорастания клубней картофеля при хранении.