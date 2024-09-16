Геофизик объяснил, чем опасен выброс солнечной плазмы

Геофизик рассказал об опасности выброса солнечной плазмы

0:51 Your browser does not support the audio element. Наука Экология

Директор Института космических исследований, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович предупредил о солнечной активности.

Фото: flickr.com by Центр космических полетов имени Годдарда НАСА, CC BY 2.0

Геофизик рассказал, что солнечная активность — это процесс, когда на Солнце появляются пятна, которые представляют собой сгустки магнитного поля.

Ранее кардиолог Наталья Беляева оценила влияние магнитных бурь на состояние сердца и сосудов.

Он отметил, что облако плазмы при столкновении с магнитным полем Земли провоцирует магнитные бури. Пускаемая в космос плазма, по его словам, называется солнечным ветром.

"Бытует мнение, что магнитные бури провоцируют головные боли, однако общепринятых научных положений на этот счёт пока что нет, — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

Уточнения

Со́лнечный ве́тер — поток ионизированных частиц (в основном гелиево-водородной плазмы), истекающий из солнечной короны со скоростью 300—1200 км/с в окружающее космическое пространство. Является одним из основных компонентов межпланетной среды.

