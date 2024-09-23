Забудьте об интеллекте: что на самом деле помогает в учёбе

Nature Human Behaviour: неинтеллектуальные факторы успеха в учёбе

5:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое исследование обнаружило, что успех в науке и образовании зависит не только от интеллекта, как считалось ранее. Оказывается, некогнитивные навыки, такие как мотивация, саморегуляция и настойчивость, играют не меньшую роль в достижении высоких результатов в учебе.

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Генетика существенно влияет на развитие этих навыков, что требует пересмотра традиционного подхода к образовательным системам. Школам и университетам стоит уделять больше внимания развитию этих качеств для улучшения успеваемости учащихся.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Human Behaviour, проводилось под руководством доктора Маргериты Маланчини из Лондонского университета королевы Марии и доктора Андреа Аллегрини из Университетского колледжа Лондона. В рамках исследования было обследовано более 10 000 детей в возрасте от 7 до 16 лет из Англии и Уэльса. Учёные использовали близнецовые исследования и анализ ДНК, чтобы понять, как гены и окружающая среда влияют на формирование некогнитивных навыков и их связь с успеваемостью.

Результаты исследования показали, что такие некогнитивные навыки, как смелость, настойчивость, академический интерес и ценность обучения, становятся всё более значимыми в достижении академических успехов по мере взросления ребёнка. Интересно, что генетика играет существенную роль в развитии этих навыков, и её влияние усиливается в течение всего образовательного пути.

Исследователи выяснили, что генетические эффекты, связанные с некогнитивными навыками, становятся более предсказуемыми для академической успеваемости по мере взросления ребёнка. Фактически, их влияние почти удваивается с 7 до 16 лет. К концу обязательного образования генетическая предрасположенность к развитию некогнитивных навыков становится столь же важной для академического успеха, как и предрасположенность к когнитивным способностям.

"Наше исследование ставит под сомнение давнее предположение о том, что интеллект является основным фактором успеваемости. Мы нашли убедительные доказательства того, что некогнитивные навыки — такие как смелость, настойчивость, академический интерес и ценность обучения — не только являются значимыми факторами, предсказывающими успех, но и усиливают своё влияние с течением времени", — отмечает доктор Маланчини.

Это открытие показывает, что эмоциональный и поведенческий профиль ребёнка играет не менее важную роль, чем его интеллект.

Кроме генетики, исследование также подчёркивает важность окружающей среды в развитии некогнитивных навыков. Сравнивая братьев и сестер, учёные смогли отделить влияние общей семейной среды от генетических факторов.

"Хотя общесемейные процессы играют значительную роль, возрастающее влияние некогнитивной генетики на успеваемость остаётся очевидным даже внутри семьи. Это говорит о том, что дети могут активно формировать свой собственный опыт обучения, основываясь на своих личностных качествах, создавая петлю обратной связи, которая усиливает их сильные стороны", — объясняет доктор Андреа Аллегрини.

Это исследование имеет важные последствия для образовательной системы. Если признать, что некогнитивные навыки играют ключевую роль в академическом успехе, школы смогут разрабатывать программы, направленные на поддержку эмоционального и социального развития учащихся наряду с их академическими достижениями.

"Наша система образования традиционно сосредоточена на когнитивном развитии. Пришло время изменить баланс и придать не меньшее значение развитию некогнитивных навыков. Тем самым мы сможем создать более инклюзивную и эффективную среду обучения для всех учащихся", — считает доктор Маланчини.

Исследование также подчеркивает необходимость дальнейшего изучения сложной взаимосвязи между генами, окружающей средой и образованием. Глубокое понимание этих факторов позволит педагогам и политикам разработать более эффективные стратегии для поддержки общего развития учащихся и достижения лучших образовательных результатов.

Например, понимание того, как мотивация и саморегуляция могут быть укреплены в раннем возрасте, может помочь в создании новых подходов к обучению, которые будут эффективными для более широкого круга учащихся.

"Это исследование — только начало. Мы надеемся, что оно вдохновит на дальнейшие исследования и приведет к изменению нашего подхода к образованию", — добавляет доктор Маланчини.

Возможно, в будущем будет уделяться больше внимания таким программам, которые развивают мотивацию, целеустремлённость и другие некогнитивные навыки, важные для успеха в учёбе и жизни.

Ранее исследования уже подтверждали, что думать действительно может быть "больно" — многие из нас испытывали это чувство, пытаясь решить сложную математическую задачу или разобраться в запутанном сюжете фильма о путешествиях во времени. Однако новое исследование указывает на то, что не только интеллект, но и другие, менее очевидные факторы играют важную роль в успехе.

Уточнения

Интелле́кт (от лат. intellectus "восприятие"; "разуме́ние", "понимание"; "понятие", "рассу́док") или ум - качество психики, состоящее из способности осознавать новые ситуации, способности к обучению и запоминанию на основе опыта, пониманию и применению абстрактных концепций, и использованию своих знаний для управления окружающей человека средой.

