Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Якутии создадут экологическую тропу "Поющие скалы"
Канадские учёные раскрыли роль эпителия в воспалении при целиакии
Сода усиливает изжогу: мнение специалиста
Картофельная запеканка с куриной грудкой: ингредиенты обжариваются и запекаются в духовке
Россия находится в первой тридцатке стран с самым дешёвым вином
Совместные посадки: как выбрать идеальных соседей для растений
Эксперт раскрыл, какие возможности упустила Аргентина, не вступив в БРИКС
Как правильно выбрать освещение для вашего интерьера
Слива в ожидании весны: как правильно провести зимнюю подготовку деревьев

Забудьте об интеллекте: что на самом деле помогает в учёбе

Nature Human Behaviour: неинтеллектуальные факторы успеха в учёбе
5:35
Наука

Новое исследование обнаружило, что успех в науке и образовании зависит не только от интеллекта, как считалось ранее. Оказывается, некогнитивные навыки, такие как мотивация, саморегуляция и настойчивость, играют не меньшую роль в достижении высоких результатов в учебе.

Nature Human Behaviour: неинтеллектуальные факторы успеха в учёбе
Фото: pexels.com by Tookapic, PDM

Генетика существенно влияет на развитие этих навыков, что требует пересмотра традиционного подхода к образовательным системам. Школам и университетам стоит уделять больше внимания развитию этих качеств для улучшения успеваемости учащихся.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Human Behaviour, проводилось под руководством доктора Маргериты Маланчини из Лондонского университета королевы Марии и доктора Андреа Аллегрини из Университетского колледжа Лондона. В рамках исследования было обследовано более 10 000 детей в возрасте от 7 до 16 лет из Англии и Уэльса. Учёные использовали близнецовые исследования и анализ ДНК, чтобы понять, как гены и окружающая среда влияют на формирование некогнитивных навыков и их связь с успеваемостью.

Результаты исследования показали, что такие некогнитивные навыки, как смелость, настойчивость, академический интерес и ценность обучения, становятся всё более значимыми в достижении академических успехов по мере взросления ребёнка. Интересно, что генетика играет существенную роль в развитии этих навыков, и её влияние усиливается в течение всего образовательного пути.

Исследователи выяснили, что генетические эффекты, связанные с некогнитивными навыками, становятся более предсказуемыми для академической успеваемости по мере взросления ребёнка. Фактически, их влияние почти удваивается с 7 до 16 лет. К концу обязательного образования генетическая предрасположенность к развитию некогнитивных навыков становится столь же важной для академического успеха, как и предрасположенность к когнитивным способностям.

"Наше исследование ставит под сомнение давнее предположение о том, что интеллект является основным фактором успеваемости. Мы нашли убедительные доказательства того, что некогнитивные навыки — такие как смелость, настойчивость, академический интерес и ценность обучения — не только являются значимыми факторами, предсказывающими успех, но и усиливают своё влияние с течением времени", — отмечает доктор Маланчини.

Это открытие показывает, что эмоциональный и поведенческий профиль ребёнка играет не менее важную роль, чем его интеллект.

Кроме генетики, исследование также подчёркивает важность окружающей среды в развитии некогнитивных навыков. Сравнивая братьев и сестер, учёные смогли отделить влияние общей семейной среды от генетических факторов.

"Хотя общесемейные процессы играют значительную роль, возрастающее влияние некогнитивной генетики на успеваемость остаётся очевидным даже внутри семьи. Это говорит о том, что дети могут активно формировать свой собственный опыт обучения, основываясь на своих личностных качествах, создавая петлю обратной связи, которая усиливает их сильные стороны", — объясняет доктор Андреа Аллегрини.

Это исследование имеет важные последствия для образовательной системы. Если признать, что некогнитивные навыки играют ключевую роль в академическом успехе, школы смогут разрабатывать программы, направленные на поддержку эмоционального и социального развития учащихся наряду с их академическими достижениями.

"Наша система образования традиционно сосредоточена на когнитивном развитии. Пришло время изменить баланс и придать не меньшее значение развитию некогнитивных навыков. Тем самым мы сможем создать более инклюзивную и эффективную среду обучения для всех учащихся", — считает доктор Маланчини.

Исследование также подчеркивает необходимость дальнейшего изучения сложной взаимосвязи между генами, окружающей средой и образованием. Глубокое понимание этих факторов позволит педагогам и политикам разработать более эффективные стратегии для поддержки общего развития учащихся и достижения лучших образовательных результатов.

Например, понимание того, как мотивация и саморегуляция могут быть укреплены в раннем возрасте, может помочь в создании новых подходов к обучению, которые будут эффективными для более широкого круга учащихся.

"Это исследование — только начало. Мы надеемся, что оно вдохновит на дальнейшие исследования и приведет к изменению нашего подхода к образованию", — добавляет доктор Маланчини.

Возможно, в будущем будет уделяться больше внимания таким программам, которые развивают мотивацию, целеустремлённость и другие некогнитивные навыки, важные для успеха в учёбе и жизни.

Ранее исследования уже подтверждали, что думать действительно может быть "больно" — многие из нас испытывали это чувство, пытаясь решить сложную математическую задачу или разобраться в запутанном сюжете фильма о путешествиях во времени. Однако новое исследование указывает на то, что не только интеллект, но и другие, менее очевидные факторы играют важную роль в успехе.

Уточнения

Интелле́кт (от лат. intellectus "восприятие"; "разуме́ние", "понимание"; "понятие", "рассу́док") или ум - качество психики, состоящее из способности осознавать новые ситуации, способности к обучению и запоминанию на основе опыта, пониманию и применению абстрактных концепций, и использованию своих знаний для управления окружающей человека средой.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Пять устаревших элементов в интерьере, от которых стоит избавиться, чтобы дом выглядел современно

Специалисты советуют заранее задуматься, прежде чем воплощать в жизнь дизайнерские идеи, которые могут быстро потерять свою актуальность.

Эксперты назвали тренды в интерьере, которые больше не актуальны
Осенние советы по уходу за плодовыми деревьями от эксперта
Уход за яблонями и грушами: что сделать осенью для сладкого урожая
Если попалась жёсткая тыква: две хитрости, которые помогут разделать её в два счёта
Как устранить коррозию на авто без визита в сервис
Вместо крылатой ракеты JASSM-XR Пентагон обещает Киеву AGM-154 JSOW Дмитрий Плотников Почему Hamster Combat выплатит только 2000 рублей за полгода "тапания" Олег Володин
Секрет молодости: как ретинол помогает коже оставаться здоровой
Качество материалов и шума: что важно знать о китайских шинах
Что произойдет с двигателем, если выбрать масло с неподходящей вязкостью
Что произойдет с двигателем, если выбрать масло с неподходящей вязкостью
Последние материалы
Россия находится в первой тридцатке стран с самым дешёвым вином
Совместные посадки: как выбрать идеальных соседей для растений
Nature Human Behaviour: неинтеллектуальные факторы успеха в учёбе
Эксперт раскрыл, какие возможности упустила Аргентина, не вступив в БРИКС
Как правильно выбрать освещение для вашего интерьера
Слива в ожидании весны: как правильно провести зимнюю подготовку деревьев
Особенности жима лёжа обратным хватом
Разработана российская система для цифровых двойников растений
Запечённый фаршированный картофель: очень вкусная идея для семейного ужина
Евросоюз увеличил закупки российских удобрений в 2,2 раза
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.