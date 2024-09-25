Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Болезни растений: как избавиться от поражённых томатов с пользой
Лучшие упражнения для тонуса ягодиц после 40 лет
Как устранить медленный подъём стёкол в автомобиле
Пять пород собак, которым не страшны морозы и снег
Кабачковая пицца: отличная идея, чтобы накормить кабачком детей, которые его не любят
В Свердловской области вводят налог с туристов за пребывание в регионе
Турция предлагает использовать национальные валюты для торговли с Россией
Герман Греф показал Владимиру Путину видео о новом горнолыжном курорте России
Подготовка чеснока к посадке: важные шаги для хорошего урожая

Микропластик в мозге: почему учёные бьют тревогу

UNM: как ежедневный пластик влияет на здоровье нашего мозга
5:22
Наука

Микропластик — это крошечные частицы пластика размером пять миллиметров или меньше, которые присутствуют буквально в каждом уголке нашей жизни и тела. Недавно учёные обнаружили, что даже наш мозг подвержен этому вторжению.

UNM: как ежедневный пластик влияет на здоровье нашего мозга
Фото: PxHere is licensed under Creative Commons CC0

Исследование выявило тревожную находку: концентрация микропластика в мозге может быть в 30 раз выше, чем в печени или почках. Этот факт вызывает серьёзные опасения, поскольку рост содержания микропластика в мозге связывается с увеличением числа случаев деменции и болезней, связанных с ухудшением когнитивных функций.

Микропластик обнаруживается повсюду, даже в нас самих. Исследователи находят эти частицы в крови, микробиоме кишечника и даже в плаценте. Это значит, что мы рождаемся уже с микропластиком в нашем организме. Учёные из Университета Нью-Мексико (UNM) провели исследование, которое показало, что микропластик способен проникать в наш мозг.

Ранее, в апреле 2024 года, эта же группа исследователей обнаружила, что микропластик может мигрировать из кишечника в печень, почки и, наконец, в мозг. Новое исследование, опубликованное Национальным институтом здравоохранения (NIH), демонстрирует, что количество микропластика в мозге значительно выше, чем считалось ранее.

"Концентрации микро- и нанопластиков [MNP] в образцах мозга умерших варьировались от 7 до 30 раз по сравнению с концентрациями, наблюдаемыми в печени или почках," — отмечается в исследовании.

Это вызывает особую тревогу, так как было обнаружено, что рост содержания микропластика в мозге коррелирует с ростом числа случаев болезни Альцгеймера и других форм деменции. То есть, чем больше микропластика накапливается в мозге, тем выше риск развития нейродегенеративных заболеваний.

Пластик, который мы используем ежедневно, со временем распадается на микропластик. Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) отмечает, что частицы микропластика поступают из больших источников, которые разлагаются со временем, а также из микрошариков, добавляемых в продукты для ухода за кожей и зубные пасты.

Наиболее распространённым типом пластика, обнаруженным в этом исследовании, был полиэтилен — материал, из которого изготавливают пластиковые пакеты и другие повседневные товары.

Согласно результатам исследования, в среднем человек потребляет около пяти граммов микропластика в неделю, что соответствует весу кредитной карты. Это весьма значительная доза, учитывая, что такие частицы способны проникать в наш мозг и накапливаться там.

Учёные также изучали химический состав микропластика, чтобы понять его концентрацию в человеческих тканях. После анализа 51 образца печени, почек и мозга, взятых у мужчин и женщин посмертно во время обычных вскрытий, исследователи обнаружили, что концентрация микропластика в мозге в 30 раз выше, чем в других органах.

Это может быть связано с особенностями работы мозга: в нём выше кровоток, клеточная регенерация происходит реже, и он хуже выводит токсины. Эти особенности могут способствовать накоплению микропластика в мозге. Однако ни одно из этих объяснений не делает ситуацию менее тревожной.

"Это довольно тревожно," — сказал Мэтью Кампен из UNM, ведущий автор исследования. "В нашем мозгу гораздо больше пластика, чем я когда-либо мог себе представить или с чем мне было комфортно… Я не знаю, сколько ещё пластика наш мозг может впихнуть в себя без каких-либо проблем."

Его слова подчёркивают масштабы проблемы и необходимость дальнейших исследований в этой области.

Результаты исследования показывают, что проблемы уже начинают проявляться. Двенадцать из 51 образца, например, были взяты у людей, умерших от деменции, и в этих образцах содержалось в 10 раз больше пластика по весу, чем в образцах здоровых людей.

Это ещё не доказательство прямой связи, но тенденция вызывает беспокойство у специалистов здравоохранения.Если подтверждена связь между микропластиком и когнитивными расстройствами, это станет серьёзным вызовом для медицины и общественного здоровья.

Хотя полностью избежать контакта с микропластиком невозможно, мы можем снизить его воздействие. Эксперты рекомендуют пить воду из-под крана с фильтром, избегать нагревания пластика, особенно пластиковых контейнеров для пищевых продуктов, использовать для хранения продуктов стекло или нержавеющую сталь, употреблять цельные продукты и покупать местные товары, избегая лишней пластиковой упаковки. Это простые шаги, которые помогут уменьшить ежедневное воздействие микропластика.

Мы уже не можем вернуться в мир, свободный от микропластика. Однако, следуя простым советам и осознавая масштабы проблемы, мы можем постараться минимизировать его воздействие на наше здоровье и особенно на здоровье нашего мозга.

Уточнения

Микропластик - мелкие (обычно размером меньше пяти миллиметров) частицы пластика.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Всегда беспроигрышная несладкая выпечка: готовим заливной пирог с капустой

Заливной пирог с капустой — это вкусное и сытное блюдо, которое можно приготовить быстро и легко.

Заливной пирог с капустой: тесто на кефире и майонезе получается очень нежным
Топ-3 самых элегантных и красивых пород собак
Самые красивые породы собак на планете
Почему профессионалы выжидают перед стартом двигателя
Секреты опытного садовода: как заставить деревья плодоносить
Чехи выразили вотум недоверия либеральному проукраинскому правительству Любовь Степушова Полковник ВВС: японцы не открывали огня по Ил-38 ВКС РФ у острова Ребун Олег Володин Беспилотник "КУБ-БЛА". Маленький, но смертоносный дрон армии России Дмитрий Плотников
Как выбрать котёнка и не пожалеть: три главных совета
Почему ваши дворники скрипят и как это исправить
Сводка с фронта: русские вошли в Угледар, в Запорожье ФАБы начинают "активные действия"
Сводка с фронта: русские вошли в Угледар, в Запорожье ФАБы начинают "активные действия"
Последние материалы
Турция предлагает использовать национальные валюты для торговли с Россией
UNM: как ежедневный пластик влияет на здоровье нашего мозга
Герман Греф показал Владимиру Путину видео о новом горнолыжном курорте России
Подготовка чеснока к посадке: важные шаги для хорошего урожая
Три дизайнерские хитрости для создания уютной спальни
Осенние сюрпризы на дорогах: какие шаги нужно предпринять, чтобы быть готовым к ним
Температура тела у собак выше, чем у людей
Миллер и Пакнежад обсудили поставки российского газа в Иран
Почему котятам и пожилым кошкам нельзя давать коровье молоко?
Путешественник Фёдор Конюхов встретил амурского тигра в ходе конной экспедиции
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.