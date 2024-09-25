Микропластик в мозге: почему учёные бьют тревогу

UNM: как ежедневный пластик влияет на здоровье нашего мозга

5:22 Your browser does not support the audio element. Наука

Микропластик — это крошечные частицы пластика размером пять миллиметров или меньше, которые присутствуют буквально в каждом уголке нашей жизни и тела. Недавно учёные обнаружили, что даже наш мозг подвержен этому вторжению.

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Исследование выявило тревожную находку: концентрация микропластика в мозге может быть в 30 раз выше, чем в печени или почках. Этот факт вызывает серьёзные опасения, поскольку рост содержания микропластика в мозге связывается с увеличением числа случаев деменции и болезней, связанных с ухудшением когнитивных функций.

Микропластик обнаруживается повсюду, даже в нас самих. Исследователи находят эти частицы в крови, микробиоме кишечника и даже в плаценте. Это значит, что мы рождаемся уже с микропластиком в нашем организме. Учёные из Университета Нью-Мексико (UNM) провели исследование, которое показало, что микропластик способен проникать в наш мозг.

Ранее, в апреле 2024 года, эта же группа исследователей обнаружила, что микропластик может мигрировать из кишечника в печень, почки и, наконец, в мозг. Новое исследование, опубликованное Национальным институтом здравоохранения (NIH), демонстрирует, что количество микропластика в мозге значительно выше, чем считалось ранее.

"Концентрации микро- и нанопластиков [MNP] в образцах мозга умерших варьировались от 7 до 30 раз по сравнению с концентрациями, наблюдаемыми в печени или почках," — отмечается в исследовании.

Это вызывает особую тревогу, так как было обнаружено, что рост содержания микропластика в мозге коррелирует с ростом числа случаев болезни Альцгеймера и других форм деменции. То есть, чем больше микропластика накапливается в мозге, тем выше риск развития нейродегенеративных заболеваний.

Пластик, который мы используем ежедневно, со временем распадается на микропластик. Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) отмечает, что частицы микропластика поступают из больших источников, которые разлагаются со временем, а также из микрошариков, добавляемых в продукты для ухода за кожей и зубные пасты.

Наиболее распространённым типом пластика, обнаруженным в этом исследовании, был полиэтилен — материал, из которого изготавливают пластиковые пакеты и другие повседневные товары.

Согласно результатам исследования, в среднем человек потребляет около пяти граммов микропластика в неделю, что соответствует весу кредитной карты. Это весьма значительная доза, учитывая, что такие частицы способны проникать в наш мозг и накапливаться там.

Учёные также изучали химический состав микропластика, чтобы понять его концентрацию в человеческих тканях. После анализа 51 образца печени, почек и мозга, взятых у мужчин и женщин посмертно во время обычных вскрытий, исследователи обнаружили, что концентрация микропластика в мозге в 30 раз выше, чем в других органах.

Это может быть связано с особенностями работы мозга: в нём выше кровоток, клеточная регенерация происходит реже, и он хуже выводит токсины. Эти особенности могут способствовать накоплению микропластика в мозге. Однако ни одно из этих объяснений не делает ситуацию менее тревожной.

"Это довольно тревожно," — сказал Мэтью Кампен из UNM, ведущий автор исследования. "В нашем мозгу гораздо больше пластика, чем я когда-либо мог себе представить или с чем мне было комфортно… Я не знаю, сколько ещё пластика наш мозг может впихнуть в себя без каких-либо проблем."

Его слова подчёркивают масштабы проблемы и необходимость дальнейших исследований в этой области.

Результаты исследования показывают, что проблемы уже начинают проявляться. Двенадцать из 51 образца, например, были взяты у людей, умерших от деменции, и в этих образцах содержалось в 10 раз больше пластика по весу, чем в образцах здоровых людей.

Это ещё не доказательство прямой связи, но тенденция вызывает беспокойство у специалистов здравоохранения.Если подтверждена связь между микропластиком и когнитивными расстройствами, это станет серьёзным вызовом для медицины и общественного здоровья.

Хотя полностью избежать контакта с микропластиком невозможно, мы можем снизить его воздействие. Эксперты рекомендуют пить воду из-под крана с фильтром, избегать нагревания пластика, особенно пластиковых контейнеров для пищевых продуктов, использовать для хранения продуктов стекло или нержавеющую сталь, употреблять цельные продукты и покупать местные товары, избегая лишней пластиковой упаковки. Это простые шаги, которые помогут уменьшить ежедневное воздействие микропластика.

Мы уже не можем вернуться в мир, свободный от микропластика. Однако, следуя простым советам и осознавая масштабы проблемы, мы можем постараться минимизировать его воздействие на наше здоровье и особенно на здоровье нашего мозга.

Уточнения

Микропластик - мелкие (обычно размером меньше пяти миллиметров) частицы пластика.

