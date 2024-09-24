Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
У россиян значительно возрос интерес к парусному туризму
JСI: особый тип В-клеток способен подавлять развитие глиобластомы
МРОТ с 2025 года увеличат более чем на 16,5%
Хотите испортить вкус пасты? Тогда ломайте спагетти перед варкой!
Россиянам назвали лучшие направления для отдыха на школьных каникулах
Почему собака грызёт несъедобные предметы: основные причины
Лайфхаки для безопасности на дороге: что нужно знать водителям
Нападающий Винисиус Жуниор получит "Золотой мяч"
MedicalXpress: киноа насыщает организм не только белком, но и клетчаткой

Диабет и тяжелые металлы: неожиданная связь, о которой вы не знали

Diabetes Care: как токсичные металлы связаны с диабетом
4:34
Наука

Учёные из Университета Иллинойса провели исследование, указывающее на возможную связь между воздействием токсичных металлов и развитием сахарного диабета. Эти значимые выводы были опубликованы в журнале Diabetes Care. Исследование предоставляет новые доказательства того, что окружающая среда и химические вещества в ней могут играть важную роль в возникновении этого заболевания.

Diabetes Care: как токсичные металлы связаны с диабетом
Фото: mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В рамках исследования были изучены 510 человек, проживающих в округе Старр в Техасе — регионе, известном своим высоким уровнем загрязнения. На дорогах округа были обнаружены повышенные концентрации мышьяка, селена, меди, молибдена, никеля и олова.

Чтобы оценить влияние этих токсичных металлов на здоровье, учёные взяли у участников анализы, чтобы определить присутствие этих элементов в организме. Полученные результаты показали, что воздействие этих металлов связано с повышением концентрации глюкозы в крови, что является ключевым фактором в развитии сахарного диабета.

Исследователи измеряли уровень металлов в моче участников в начале эксперимента, а затем отслеживали изменения концентрации глюкозы в крови в течение 36 месяцев. В результате было выявлено, что у тех, кто изначально имел высокий уровень токсичных металлов, наблюдалось более интенсивное повышение уровня сахара в крови с течением времени. Это открытие предполагает, что воздействие определённых металлов может способствовать развитию сахарного диабета или усугублять его течение.

Округ Старр, расположенный на границе США и Мексики, уже давно известен высокой смертностью от диабета. Это заболевание, поражающее значительную часть населения, имеет ряд факторов риска, включая генетическую предрасположенность и образ жизни. Однако новое исследование указывает на возможную роль экологических факторов, в частности, токсичных металлов, содержащихся в грунтовых водах региона. Высокие концентрации мышьяка и других опасных металлов могут проникать в организм через пищу и воду, вызывая не только диабет, но и другие серьёзные заболевания.

Воздействие токсичных металлов на организм может оказывать разрушительное влияние на различные системы органов. Металлы, такие как мышьяк, давно известны своими токсичными свойствами. Они могут нарушать работу поджелудочной железы, приводя к снижению выработки инсулина и, как следствие, к повышению уровня сахара в крови. Кроме того, некоторые металлы могут влиять на метаболизм и окислительный стресс, что также способствует развитию диабета.

Исследователи подчёркивают, что быстрое развитие диабета, особенно если оно вызвано внешними факторами, может привести к серьёзным осложнениям и даже смерти. Диабет — это хроническое заболевание, которое, если не контролировать его, может вызвать повреждение сосудов, сердца, почек и нервной системы. Таким образом, понимание того, как токсичные металлы влияют на уровень сахара в крови, имеет решающее значение для разработки стратегий профилактики и лечения.

Однако, как отмечают авторы исследования, механизмы, с помощью которых токсичные металлы влияют на уровень глюкозы в крови, требуют дальнейшего изучения. Несмотря на очевидную связь, обнаруженную в этом исследовании, остаётся неясным, как именно эти металлы воздействуют на организм на молекулярном уровне.

Возможно, они вмешиваются в работу ферментов, отвечающих за метаболизм глюкозы, или нарушают передачу сигналов между клетками, участвующими в регуляции уровня сахара. Будущие исследования могут пролить свет на эти процессы и помочь в разработке новых методов лечения и профилактики диабета.

Таким образом, исследование учёных из Университета Иллинойса открывает новые перспективы в изучении причин диабета. Оно подчёркивает необходимость более глубокого понимания воздействия окружающей среды на наше здоровье и необходимость контроля за загрязнением, особенно в регионах, где концентрация токсичных веществ в воде и почве высока. Это важный шаг к созданию более здорового будущего и к снижению распространённости диабета в глобальном масштабе.

Уточнения

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Всегда беспроигрышная несладкая выпечка: готовим заливной пирог с капустой

Заливной пирог с капустой — это вкусное и сытное блюдо, которое можно приготовить быстро и легко.

Заливной пирог с капустой: тесто на кефире и майонезе получается очень нежным
Топ-3 самых элегантных и красивых пород собак
Самые красивые породы собак на планете
Секреты опытного садовода: как заставить деревья плодоносить
Почему профессионалы выжидают перед стартом двигателя
Чехи выразили вотум недоверия либеральному проукраинскому правительству Любовь Степушова Полковник ВВС: японцы не открывали огня по Ил-38 ВКС РФ у острова Ребун Олег Володин Беспилотник "КУБ-БЛА". Маленький, но смертоносный дрон армии России Дмитрий Плотников
Как выбрать котёнка и не пожалеть: три главных совета
Почему ваши дворники скрипят и как это исправить
Сводка с фронта: русские вошли в Угледар, в Запорожье ФАБы начинают "активные действия"
Сводка с фронта: русские вошли в Угледар, в Запорожье ФАБы начинают "активные действия"
Последние материалы
Хотите испортить вкус пасты? Тогда ломайте спагетти перед варкой!
Россиянам назвали лучшие направления для отдыха на школьных каникулах
Почему собака грызёт несъедобные предметы: основные причины
Лайфхаки для безопасности на дороге: что нужно знать водителям
Нападающий Винисиус Жуниор получит "Золотой мяч"
MedicalXpress: киноа насыщает организм не только белком, но и клетчаткой
Простые решения для борьбы с насекомыми в вашем доме
Зафиксирована вспышка бешенства среди капских морских котиков в ЮАР
В Тюмени девушке за 12 часов провели уникальную операцию на сердце
Как правильно варить рис для голубцов, чтобы было вкусно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.