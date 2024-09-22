Секреты Торина: как 50 000 лет изоляции уничтожили неандертальцев

Cell Genomics: неандертальцы были изолированы 50 000 лет

2:21 Your browser does not support the audio element. Наука

В 2015 году археолог Людовик Слимак обнаружил пять зубов неандертальца в пещере во французской долине Роны. Эти находки оказались первыми неповрежденными останками древнего вида в стране с 1979 года. Однако, как сообщает CNN, находка, получившая название "Торин" в честь персонажа "Хоббита", оставалась в тайне почти десять лет. Слимак и его команда изучали её значение, что привело к конфликту между археологами и генетиками.

Фото: Openverse by p_a_h, CC BY 2.0

"Мы столкнулись с серьезной проблемой", — говорит Людовик Слимак из Национального центра научных исследований Франции и Университета Поля Сабатье в Тулузе.

Генетики определили возраст Торина в 105 000 лет, но археологический контекст указывал на 40 000-50 000 лет. Исследование, опубликованное в журнале Cell Genomics, выявило, что Торин принадлежал к изолированной группе неандертальцев, что объясняет несоответствие дат.

Команда обнаружила, что Торин и его популяция были изолированы от других групп на протяжении примерно 50 000 лет. Это изолирование, по мнению исследователей, может объяснять вымирание неандертальцев, так как небольшие, замкнутые группы хуже адаптируются к изменениям и болезням.

Более того, неандертальцы, в отличие от Homo sapiens, которые стремились к исследованиям и расширению социальных связей, оставались ограниченными в своих долинах.

Таким образом, сочетание изоляции и низкого уровня генетического разнообразия могло стать основными факторами исчезновения неандертальцев. Исследования показывают, что генетическое смешение с Homo sapiens имело место, однако у неандертальцев этого времени не обнаружено. Это могло способствовать демографическому коллапсу, в том числе из-за конкуренции за ресурсы с новыми видами.

На данный момент раскопки в Гротте Мандрин, где найдены останки Торина, продолжаются. Вскоре археологи обнаружили дополнительные останки, включая зубы и кости пальцев. Исследование продолжает разгадывать тайны, связанные с этим древним видом.

Уточнения

Неандерта́лец человек неандертальский (лат. Homo neanderthalensis или Homo sapiens neanderthalensis), в советской литературе также носил название палеоантроп - вымерший или, по другой гипотезе, ассимилированный представитель рода людей.

