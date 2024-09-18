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На Марсе нашли гравитационные аномалии под древним океаном

Обнаружены гравитационные аномалии под полярными равнинами Марса
1:45
Наука

Команда ученых представила новую гравитационную карту Марса на конгрессе Europlanet Science Congress 2024, сообщает Universe Today.

Обнаружены гравитационные аномалии под полярными равнинами Марса
Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, CC BY-SA 4.0

Карта показывает плотные подземные структуры под древним марсианским океаном и предполагает активные процессы в мантии Марса, которые влияют на крупнейший вулкан Солнечной системы — Олимп. Исследование основано на данных нескольких миссий, включая NASA InSIGHT, а также на отклонениях в орбитах спутников.

Согласно статье, которая скоро будет опубликована в журнале JGR: Planets, на Марсе необходимо пересмотреть концепцию флексуральной изостазии, которая объясняет, как твердая оболочка планеты реагирует на большие нагрузки. Обычно такие области, как вулканический регион Тарсис, должны бы вдавливаться в поверхность. Однако вулканы Тарсиса, включая Олимп, наоборот, приподняты. Это противоречит ожиданиям и требует пересмотра устоявшихся представлений о гравитации и тектонических процессах на Марсе.

Ученые полагают, что под Тарсисом происходит подъем магматического шлейфа, который способствует тому, что вулканы приподняты, а не прогибаются. Кроме того, были найдены плотные структуры под северными полярными равнинами Марса, что может указывать на древние вулканические процессы или удары метеоритов.

Исследование подчеркивает важность дальнейших миссий для изучения гравитации Марса. Одной из таких может стать миссия Martian Quantum Gravity (MaQuls), которая позволит более точно исследовать подземные процессы и тайные структуры планеты.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы. Наряду с Меркурием, Венерой и Землёй принадлежит к семейству планет земной группы.

Гравита́ция (притяже́ние, всеми́рное тяготе́ние, тяготе́ние) (от лат. gravitas — «тяжесть») — универсальное фундаментальное взаимодействие между материальными телами, обладающими массой.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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