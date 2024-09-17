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Климатические катастрофы затронут 70% людей в ближайшие 20 лет

Учёные прогнозируют усиление погодных катастроф в ближайшие 20 лет
1:16
Наука

Исследование Центра международных климатических исследований (CICERO) предупреждает, что в ближайшие 20 лет экстремальные погодные изменения затронут почти 70% населения Земли, если не будут приняты меры по сокращению выбросов парниковых газов.

Учёные прогнозируют усиление погодных катастроф в ближайшие 20 лет
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Моделирование, проведенное учеными Карли Айлес и Бьёрном Самсетом, показывает, что даже при наилучшем сценарии — сокращении выбросов, около 1,5 миллиарда человек столкнутся с этими изменениями. Уже сейчас планета переживает катастрофические погодные явления: рекордные температуры, пожары, наводнения и засухи. Особенно уязвимыми регионами являются тропики и субтропики, где проживает большая часть населения, сообщает Nature Geoscience.

Метеоролог Лора Уилкокс также подчеркивает, что очищение воздуха от загрязнений может привести к усилению глобального потепления в краткосрочной перспективе, что усугубит экстремальные погодные условия.

Необходимость адаптации и смягчения климатических изменений становится более очевидной, и их игнорирование приведет к еще более серьезным последствиям для всего человечества.

Уточнения

Парнико́вые га́зы — газы с высокой прозрачностью в видимом диапазоне и с высоким поглощением в среднем и дальнем инфракрасном диапазонах.

Тро́пики (от др.-греч. τροπικός κύκλος — поворотный круг) — климатические зоны Земли, в которых Солнце хотя бы один раз в год бывает в зените.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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