Как авиация может уменьшить свой вклад в глобальное потепление: важные выводы исследования

ACP: новые маршруты самолетов могут смягчить глобальное потепление

1:51 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная группа исследователей проанализировала, как изменения авиамаршрутов могут повлиять на глобальное потепление. Результаты исследования опубликованы в журнале Atmospheric Chemistry and Physics (ACP). Ученые из Университета Сорбонны и Университета Рединга объединили усилия для изучения этой важной проблемы.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Исследование сосредоточилось не только на выбросах парниковых газов от сжигания авиационного топлива, но и на инверсионных следах — белых полосах, которые самолеты оставляют в небе. Эти следы могут задерживать тепло в атмосфере, усугубляя глобальное потепление.

Анализ основывался на предыдущих научных работах, которые указывали на возможность уменьшения климатического воздействия авиации путем изменения маршрутов полетов. Новые траектории могли бы сократить концентрацию конденсационных следов в наиболее загруженных воздушных коридорах. Однако такие изменения могут привести к увеличению выбросов углекислого газа из-за повышения расхода топлива.

Ученые использовали девять различных методик для оценки климатического воздействия. Результаты показали, что корректировка маршрутов для минимизации инверсионных следов приведет к увеличению потребления топлива лишь на 1%. При этом тепловой эффект от коммерческой авиации может сократиться на 29% к 2039 году по сравнению с текущими показателями.

Эксперты предлагают сначала сосредоточиться на изменении маршрутов рейсов, оставляющих наиболее теплоемкие инверсионные следы. Такой подход поможет эффективно снизить негативное воздействие авиации на климат при минимальном увеличении расхода топлива.