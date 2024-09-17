Как авиация может уменьшить свой вклад в глобальное потепление: важные выводы исследования

Международная группа исследователей проанализировала, как изменения авиамаршрутов могут повлиять на глобальное потепление. Результаты исследования опубликованы в журнале Atmospheric Chemistry and Physics (ACP). Ученые из Университета Сорбонны и Университета Рединга объединили усилия для изучения этой важной проблемы.
Исследование сосредоточилось не только на выбросах парниковых газов от сжигания авиационного топлива, но и на инверсионных следах — белых полосах, которые самолеты оставляют в небе. Эти следы могут задерживать тепло в атмосфере, усугубляя глобальное потепление.
Анализ основывался на предыдущих научных работах, которые указывали на возможность уменьшения климатического воздействия авиации путем изменения маршрутов полетов. Новые траектории могли бы сократить концентрацию конденсационных следов в наиболее загруженных воздушных коридорах. Однако такие изменения могут привести к увеличению выбросов углекислого газа из-за повышения расхода топлива.
Ученые использовали девять различных методик для оценки климатического воздействия. Результаты показали, что корректировка маршрутов для минимизации инверсионных следов приведет к увеличению потребления топлива лишь на 1%. При этом тепловой эффект от коммерческой авиации может сократиться на 29% к 2039 году по сравнению с текущими показателями.
Эксперты предлагают сначала сосредоточиться на изменении маршрутов рейсов, оставляющих наиболее теплоемкие инверсионные следы. Такой подход поможет эффективно снизить негативное воздействие авиации на климат при минимальном увеличении расхода топлива.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch об утрате ВВС Украины.