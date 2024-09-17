Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные сообщили, что ежедневное потребление чернослива способно предотвратить остеопороз
RNAAS: небольшой астероид задержится на орбите Земли в течение 53 дней
В ГАИ назвали 5 причин, почему машину может уводить в сторону
Украинские хранилища теряют запасы газа
Иностранные туристы будут платить налог за въезд в Таиланд
Биолог: тыква предотвращает болезни сердца и сосудов
Купленный за €55 млн Ольмо выбыл из-за травмы через три матча
Подростки Ледникового периода не отличались от современных сверстников
Хирург связал появление грыжи с сильным кашлем

Как авиация может уменьшить свой вклад в глобальное потепление: важные выводы исследования

ACP: новые маршруты самолетов могут смягчить глобальное потепление
1:51
Наука

Международная группа исследователей проанализировала, как изменения авиамаршрутов могут повлиять на глобальное потепление. Результаты исследования опубликованы в журнале Atmospheric Chemistry and Physics (ACP). Ученые из Университета Сорбонны и Университета Рединга объединили усилия для изучения этой важной проблемы.

ACP: новые маршруты самолетов могут смягчить глобальное потепление
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Исследование сосредоточилось не только на выбросах парниковых газов от сжигания авиационного топлива, но и на инверсионных следах — белых полосах, которые самолеты оставляют в небе. Эти следы могут задерживать тепло в атмосфере, усугубляя глобальное потепление.

Анализ основывался на предыдущих научных работах, которые указывали на возможность уменьшения климатического воздействия авиации путем изменения маршрутов полетов. Новые траектории могли бы сократить концентрацию конденсационных следов в наиболее загруженных воздушных коридорах. Однако такие изменения могут привести к увеличению выбросов углекислого газа из-за повышения расхода топлива.

Ученые использовали девять различных методик для оценки климатического воздействия. Результаты показали, что корректировка маршрутов для минимизации инверсионных следов приведет к увеличению потребления топлива лишь на 1%. При этом тепловой эффект от коммерческой авиации может сократиться на 29% к 2039 году по сравнению с текущими показателями.

Эксперты предлагают сначала сосредоточиться на изменении маршрутов рейсов, оставляющих наиболее теплоемкие инверсионные следы. Такой подход поможет эффективно снизить негативное воздействие авиации на климат при минимальном увеличении расхода топлива.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
В США сообщили о потере Украиной двух последних Су-27 и МиГ-29

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch об утрате ВВС Украины.

В США рассказали о невосполнимой потере ВВС Украины
Ракета JASSM-ER. США планируют представить крылатую ракету
Ракета JASSM-ХR. Американцы обещают мощный скрытный удар с большой дистанции
Консервируем помидоры на зиму: 3 простых и вкусных рецепта
Почему стоит ехать на море в Сочи в ноябре-декабре
Беспилотник X-FRONTER. Компактный разведчик и ударный дрон от НАТО Дмитрий Плотников Виноватой в информационной войне США против властей Израиля американцы выставляют РФ Юрий Бочаров Политическая история США в свете покушений на президентов с XIX век до наших дней Игорь Буккер
Простое решение: полировка фар без сложных инструментов
Дезинфекция почвы в теплице: почему это важно и как провести её эффективно
Облегчаем себе жизнь в холода: готовим заправку для борща на зиму из сезонных овощей
Облегчаем себе жизнь в холода: готовим заправку для борща на зиму из сезонных овощей
Последние материалы
Виноватой в информационной войне США против властей Израиля американцы выставляют РФ
Профессор Ермолаев советует промывать глаза календулой и косить траву только в очках
Купленный за €55 млн Ольмо выбыл из-за травмы через три матча
Подростки Ледникового периода не отличались от современных сверстников
Политолог Сивков: "До полного ядерного обмена дело не дойдёт"
Хирург связал появление грыжи с сильным кашлем
Трихолог: в осенний период волосы выпадают из-за уменьшения выработки витамина D
Верховный суд признал перепланировкой установку французских окон
Гастроэнтеролог: неправильный приём обезболивающих может вызвать проблемы с ЖКТ
Губернатор Беглов: необходимо запустить прямой рейс из Санкт-Петербурга на Бали
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.