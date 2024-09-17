Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как придать объём причёске с помощью сухого шампуня?
Как вкусно запечь яблоки с мёдом и корицей
В Минэкономразвития оценили роль ВТО для России
3 нарушения, за которые ГАИ лишает прав и штрафует водителей на автозаправках
Для российских путешественников найдена идеальная безвизовая замена Европы
HuffPost: отрыжка после еды может указывать на болезни желудка
Причины появления чёрных точек на коже
Что сделать с котлетами, чтобы они получились "воздушными"
В Татарстане нашли захоронения, которые старше египетских пирамид

Автоспорт на водороде: Pioneer 25 прошёл проверку на прочность

Водородный автомобиль Pioneer 25 прошёл краш-тесты FIA
1:22
Наука

Организаторы гоночной серии электрических внедорожников Extreme E сообщили об успешном завершении краш-тестов FIA для своего новейшего водородного автомобиля Pioneer 25.

Водородный автомобиль Pioneer 25 прошёл краш-тесты FIA
Фото: Extreme E by Alastair Staley, PDM

Этот внедорожник представляет собой инновационный шаг в сфере автоспорта, так как он оснащен водородными топливными элементами, что делает его экологически чистым решением для соревнований.

Pioneer 25 прошел все обязательные испытания, включая тесты на прочность при лобовом столкновении, опрокидывании и боковом ударе. Эти тесты критически важны для безопасности водителей, особенно в экстремальных гоночных условиях. Внедорожник способен развивать мощность в 550 лошадиных сил, что позволяет ему разгоняться до 100 км/ч всего за 4,5 секунды. Максимальная скорость автомобиля достигает 200 км/ч, а способность преодолевать подъемы под углом до 53º делает его одним из самых эффективных и мощных транспортных средств в своем классе.

Разработка автомобиля с водородным двигателем знаменует новый этап в создании гоночных автомобилей, минимизирующих углеродный след, что подчеркивает усилия индустрии в переходе на экологически чистые технологии.

Уточнения

Водоро́д (химический символ — H, от лат. hydrogenium) — химический элемент первого периода периодической таблицы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 1.

Краш-те́ст (также крэш-тест, англ. crash test — аварийное испытание) — испытание техники на столкновение. Представляет собой умышленное воспроизведение от слабых до сильных столкновений с целью выяснения уровня повреждений.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Дезинфекция почвы в теплице: почему это важно и как провести её эффективно

Здоровая и чистая почва — залог успешного выращивания растений в теплице.

Как очистить почву в теплице: 6 необходимых мер для борьбы с болезнями и патогенами
Заправка для борща на зиму: много свежих овощей и яркий вкус лета в банке
Облегчаем себе жизнь в холода: готовим заправку для борща на зиму из сезонных овощей
Белить или не белить деревья осенью? Разбираемся в правилах и нюансах
Преимущества и недостатки утреннего и вечернего мытья головы: как выбрать идеальный режим ухода за волосами?
Беспилотник X-FRONTER. Компактный разведчик и ударный дрон от НАТО Дмитрий Плотников Виноватой в информационной войне США против властей Израиля американцы выставляют РФ Юрий Бочаров Политическая история США в свете покушений на президентов с XIX век до наших дней Игорь Буккер
Живот будет плоским и рельефным: 3 эффективных упражнения
Гениальный способ улучшения почвы, о котором знают не все дачники
В США высказались об атаке украинского спецназа на форпост РФ в Сирии
В США высказались об атаке украинского спецназа на форпост РФ в Сирии
Последние материалы
В Минэкономразвития оценили роль ВТО для России
3 нарушения, за которые ГАИ лишает прав и штрафует водителей на автозаправках
Для российских путешественников найдена идеальная безвизовая замена Европы
HuffPost: отрыжка после еды может указывать на болезни желудка
Причины появления чёрных точек на коже
Что сделать с котлетами, чтобы они получились "воздушными"
В Татарстане нашли захоронения, которые старше египетских пирамид
Туроператоры назвали стоимость туров в Египет осенью
Intel приостанавливает инвестиции в Европу
Грецкий орех готовится к зиме: советы, как обеспечить плодоношение в следующем сезоне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.