Автоспорт на водороде: Pioneer 25 прошёл проверку на прочность

Водородный автомобиль Pioneer 25 прошёл краш-тесты FIA

1:22 Your browser does not support the audio element. Наука

Организаторы гоночной серии электрических внедорожников Extreme E сообщили об успешном завершении краш-тестов FIA для своего новейшего водородного автомобиля Pioneer 25.

Фото: Extreme E by Alastair Staley, PDM

Этот внедорожник представляет собой инновационный шаг в сфере автоспорта, так как он оснащен водородными топливными элементами, что делает его экологически чистым решением для соревнований.

Pioneer 25 прошел все обязательные испытания, включая тесты на прочность при лобовом столкновении, опрокидывании и боковом ударе. Эти тесты критически важны для безопасности водителей, особенно в экстремальных гоночных условиях. Внедорожник способен развивать мощность в 550 лошадиных сил, что позволяет ему разгоняться до 100 км/ч всего за 4,5 секунды. Максимальная скорость автомобиля достигает 200 км/ч, а способность преодолевать подъемы под углом до 53º делает его одним из самых эффективных и мощных транспортных средств в своем классе.

Разработка автомобиля с водородным двигателем знаменует новый этап в создании гоночных автомобилей, минимизирующих углеродный след, что подчеркивает усилия индустрии в переходе на экологически чистые технологии.

Уточнения

Водоро́д (химический символ — H, от лат. hydrogenium) — химический элемент первого периода периодической таблицы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 1.



Краш-те́ст (также крэш-тест, англ. crash test — аварийное испытание) — испытание техники на столкновение. Представляет собой умышленное воспроизведение от слабых до сильных столкновений с целью выяснения уровня повреждений.

