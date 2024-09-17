Как астероид 2024 PT 5 изменит наше представление о близких космических объектах

RNAAS: небольшой астероид задержится на орбите Земли в течение 53 дней

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Испанские ученые из Мадридского университета Комплутенсе сделали увлекательное открытие: астероид 2024 PT 5 станет временным спутником Земли с сентября по ноябрь 2024 года. Исследование опубликовано в научном журнале Research Notes of the AAS (RNAAS).

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Ранее наблюдения показали, что многие астероиды попадают на эллиптические траектории вокруг Земли и остаются там какое-то время. В новой работе астрономы изучили астероид, обнаруженный в августе этого года и отмеченный как потенциально опасный для планеты.

Однако расчеты показывают, что астероид не представляет угрозы. Он подойдет достаточно близко к Земле, чтобы быть захваченным её гравитацией.

Согласно выводам ученых, 2024 PT 5 совершит полный оборот вокруг Земли за 53 дня, начав движение в конце сентября и покинув околоземное пространство в середине ноября. Исследователи также выяснили, что астероид, вероятно, произошел из пояса астероидов Арджуна и не является космическим мусором, а имеет естественное происхождение.